Футбол
Рой Кин покинул «Ноттингем Форест»Спорт-Экспресс 08:23
Кин был помощником Мартина О’Нила в "Ноттингем Форест" на протяжении пяти месяцев. Напомним, что Кин и О’Нил играли за "Ноттингем Форест". Кин защищал цвета команды с 1990 по 1993 год, после чего 12 лет провел в "Манчестер Юнайтед".
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:21, Вашингтон
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