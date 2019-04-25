Футбол
Рой Кин: «Топовые игроки не захотят переходить в „Манчестер Юнайтед“»Матч ТВ вчера в 22:29
Если вы топ-игрок, вы не захотите приезжать в «МЮ», потому что есть лучшие варианты с точки зрения возможности побеждать, — сказал Кин. «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне находится том месте в турнирной таблице АПЛ.
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В ДТП на улице 8 Марта погиб один человек
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Происшествия
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Происшествия
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Политика
Экс-глава СВР рассказал о планах ЦРУ в отношении российской разведки
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Кабинет министров Украины принял решение о выходе страны из соглашения о неразглашении секретных данных, связанных с изобретениями советских времен.
Обновлено вчера в 08:36
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В Иркутске осудили убийц женщины-ювелира
Обновлено в 02:25
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«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ
Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено вчера в 18:53
Религия
У православных христиан — Чистый четверг
Обновлено в 02:49
Энергетика
В Польше остановлен транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено вчера в 17:11
Политика
Жители Донбасса получат паспорта РФ без отказа от гражданства Украины
МВД опубликовало комментарии по процедуре упрощенной выдачи паспортов РФ жителям районов Донбасса, подконтрольных ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 14:17
Политика
Производство вина в Крыму может остановиться из-за дефицита бутылок
Обновлено вчера в 05:16
Происшествия
По делу Арашуковых арестовали генерала СК
Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено вчера в 09:44
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Обновлено вчера в 05:22
Авто
Новый Mercedes GLS стал доступен для заказа в Европе
Официальные европейские дилеры компании Mercedes-Benz приступили к приему заказов на флагманский кроссовер нового поколения GLS.
Обновлено вчера в 12:40
Экономика
Mail.ru Group впервые раскрыла выручку сервиса «Юла»
Более детальных подробностей о финансовых показателях «Юлы» Mail.ru Group прежде никогда не раскрывала.
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Армия и оружие
Истребители F-35A и F-22 считают уязвимыми к взлому
Японское издание Nikkei сообщает, что американские специалисты нашли уязвимость в программном обеспечении истребителей F-35A Lightning II и F-22 Raptor.
Обновлено вчера в 21:33
Общество
Наталья Салеева покидает пост гендиректора ЮУ КЖСИ
После назначения последнего по пост губернатора Челябинской области Салеева перешла на работу в ЮУ КЖСИ.
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Кино
Новые «Мстители» бьют рекорды по сборам в России
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Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе в Москве
Финальную серию «Игры престолов» покажут зрителям на московском стадионе «РЖД Арена».
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Происшествия
Движение электричек Казанского направления МЖД приостановлено
Движение электричек на Казанском направлении МЖД приостановлено из-за инцидента с пассажиром, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:51
Транспорт
ГИБДД опять усложнит получение водительских прав
Государственная автоинспекция разрабатывает новые меры, направленные на повышение требований к начинающим водителям.
Обновлено в 01:52
Политика
Пушков ответил Киеву на критику выдачи российских паспортов в Донбассе
Украинские власти проявили "редкое лицемерие", отреагировав на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
В США россиянина обвинили в насильственном сексуальном контакте
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Происшествия
В Магаданской области в ДТП погибли три человека
ДТП произошло в четверг, 25 апреля, между поселками Уптар и Сокол. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека.
Обновлено в 02:49