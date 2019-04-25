Футбол

Рой Кин: «Топовые игроки не захотят переходить в „Манчестер Юнайтед“»Матч ТВ вчера в 22:29

Если вы топ-игрок, вы не захотите приезжать в «МЮ», потому что есть лучшие варианты с точки зрения возможности побеждать, — сказал Кин. «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне находится том месте в турнирной таблице АПЛ.
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Рой Кин: «Топовые игроки не захотят переходить в „Манчестер Юнайтед“»

Матч ТВвчера в 22:29

Рой Кин: «Топовые игроки не захотят переходить в „Манчестер Юнайтед“»

Sportbox.RUвчера в 22:29
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