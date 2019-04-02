Рогозин заявил об увольнении работавших над «Федерацией» сотрудниковИзвестия 14:59

с чего всё началось

Работа была организована не должным образом. Впрочем, как и многие другие проекты РКК „Энергия“. В результате нерадивых товарищей пришлось уволить. Сейчас работа налажена. Надеюсь, в 2022 году выйдем на летные испытания.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил об увольнении ряда сотрудников ракетно-космической корпорации «Энергия», работавших над созданием корабля «Федерация».

Рогозин заявил об увольнении работавших над «Федерацией» сотрудников

Происшествия После взрыва в академии Можайского в Петербурге завели уголовное дело Военное следственное управление следственного комитета России возбудило уголовное дело после взрыва в военно-космической академии имени Можайского в Петербурге.

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Экономика Строители из России и Китая сомкнули железнодорожный мост через Амур Строители железнодорожного моста через реку Амур сомкнули российскую и китайскую части сооружения, тем самым завершив ключевой этап работ, говорится в сообщении РФПИ, который финансирует проект через Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и CIC).

Происшествия В школе под Воронежем учитель «воспитывал» ребенка утюгом Согласно информации, появившейся в СМИ, 20 марта в Землянской школе Семилукского района учитель технологии обжёг утюгом 12-летнего ученика, ребёнок получил ожоги 1—2-й степени.

Здоровье Врачи Забайкалья несколько лет лечили девочку от простуды вместо рака Читинские онкологи в апреле 2016 года диагностировали ребенку вторую стадию рака щитовидной железы с метастазами.

Экономика Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО.

Происшествия Россиянина задержали при попытке вывезти своих детей из Швеции В Польше задержали россиянина при попытке вывезти своих детей из Швеции. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном море Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.

Происшествия Росгвардия уволит сотрудника, повредившего автомобили в Зеленограде Военнослужащего Росгвардии, повредившего машины и совершившего кражу в Зеленограде, уволят после окончания проверки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа ведомства.

Политика На Украине на пограничников завели дело из-за визита Бойко в Москву Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило дело против должностных лиц Государственной пограничной службы и Государственной авиационной службы из-за предоставления разрешения на пересечение границы лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко, который летал в Москву, передает во вторник агентство УНИАН со ссылкой на представителя ведомства Анжелику Иванову.

Политика Россиянам разрешат охотиться с луком и стрелами Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, приравнивающий лук к холодному метательному оружию и разрешающий охотиться с его применением.

Экономика Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента» В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).

Гаджеты Ноутбук Acer Aspire 7 на платформе Intel Kaby Lake G оценён в $1500 Приобрести портативный компьютер Acer Aspire 7 на платформе Intel Kaby Lake G можно по ориентировочной цене 1500 долларов США.

Гаджеты Названа стоимость новых Huawei P30, P30 Pro и Р30 Lite для России Стоит отметить, что все покупатели P30 и P30 Pro в подарок получат часы Huawei Watch GT.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении власти Другим ярославским СМИ Роскомнадзор написал (копию письма опубликовал портал TJournal), что новость нарушает новый закон об оскорблении властей.

Политика Порошенко поручил проверить на полиграфе руководство «Укроборонпрома» Президент Украины Петр Порошенко в связи с итогами ряда журналистских расследований о хищениях и коррупции в оборонной сфере поручил проверить на полиграфе руководство госконцерна «Укроборонпром».

Общество В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс» В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.

Авто Фотошпионы показали салон нового внедорожника Kia Mohave Образ обновленного внедорожника KIA Mohave постепенно обретает более четкие очертания.

Происшествия Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.