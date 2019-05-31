Рогозин сообщил о планах захвата мирового космического рынкаРБК 08:33

Новая российская ракета среднего класса "Союз-5" будет нацелена на захват коммерческого рынка, Россия с ней сможет "пободаться" со Штатами, заявил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

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Новая российская ракета среднего класса «Союз-5» будет «нацелена на захват коммерческого рынка», а не только на решение государственных задач. Об этом журналистам заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает «РИА Новости».

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