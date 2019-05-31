Политика

Рогозин сообщил о планах захвата мирового космического рынкаРБК 08:33

Новая российская ракета среднего класса «Союз-5» будет «нацелена на захват коммерческого рынка», а не только на решение государственных задач. Об этом журналистам заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает «РИА Новости».
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Ракета «Союз-5» будет дешевле американских аналогов, заявил Рогозин

Новая российская ракета среднего класса "Союз-5" будет нацелена на захват коммерческого рынка, Россия с ней сможет "пободаться" со Штатами, заявил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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