Политика
Рогозин сообщил о планах захвата мирового космического рынкаРБК 08:33
Новая российская ракета среднего класса «Союз-5» будет «нацелена на захват коммерческого рынка», а не только на решение государственных задач. Об этом журналистам заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось
Новая российская ракета среднего класса "Союз-5" будет нацелена на захват коммерческого рынка, Россия с ней сможет "пободаться" со Штатами, заявил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.РИА Новости05:19
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Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что школы могут самостоятельно выбирать между пятидневной и шестидневной учебной неделей.
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Общество
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Если Вы сможете победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.
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Происшествия
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У актера Юрия Соломина умерла супруга
«27 мая ушла из жизни профессор кафедры мастерства актера, художественный руководитель четвертого курса Соломина Ольга Николаевна», — говорится в сообщении театрального училища, в котором отмечается, что Ольга Соломина воспитала целую плеяду артистов.
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Армия и оружие
В ДНР пять человек погибли за неделю из-за обстрелов
Пять человек погибли, пять получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за прошедшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
Обновлено в 09:15
Политика
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Происшествия
В Венгрии задержан капитан столкнувшегося с прогулочным катером судна
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Политика
Пострадавший в Косово россиянин объявлен персоной нон грата
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Футбол
«Ливерпуль» назвал игроков, которые полетят на финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" огласил список из 23 футболистов, которые полетят на финал Лиги чемпионов в Мадрид.
Обновлено в 07:45
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Обновлено в 06:44
Происшествия
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Тушинский суд Москвы вынес приговор Евгению Сенчину, который в ноябре прошлого года устроил пожар в деревянном храме Иоанна Богослова в Южном Тушино.
Обновлено в 09:52
Политика
Зеленский выступил за сохранение санкций против России
Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с главами МИД Швеции и Польши выступил за продолжение санкций в отношении России до возвращения «оккупированных украинских территорий».
Обновлено в 09:05
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
В пятницу Госбюро расследований Украины обвинило бывшего президента в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском", а в понедельник, 27 мая, — в узурпации судебной власти.
Обновлено в 08:51
Общество
МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и граде в ближайшие сутки
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Бузова вернет одежду пожаловавшемуся на нее Собчак дизайнеру
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова отреагировала скандал вокруг дизайнера, который пожаловался телеведущей Ксении Собчак на то, что Бузова публично носит его вещи, и попросил передать Бузовой, чтобы она их не носила.
Обновлено в 07:24
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В Кремле ждут от социологов объяснения падения рейтинга Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) относительно исторического падения показателя личного доверия Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 07:02
Политика
МИД Турции: закупка С-400 продолжается в плановом режиме
Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что закупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 продолжается в плановом режиме.
Обновлено в 04:58
Футбол
ЦСКА выкупил у «Уфы» трансфер Дивеева
Обновлено в 08:15