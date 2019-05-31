Рогозин заявил о готовности РФ «пободаться» с СШАГазета.Ru 05:35

Новая российская ракета-носитель "Союз-5" создается для захвата коммерческого рынка пусковых услуг. Она будет конкурентоспособна по цене с американскими ракетами, сообщил в пятницу журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

с чего всё началось

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российская сторона может "пободаться" с США ракетами. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Рогозина, новая российская ракета "Союз-5" нацелена на решение госзадач и на захват коммерческого рынка.

Рогозин заявил о готовности РФ «пободаться» с США

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