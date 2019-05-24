Экономика
Рогозин заработал в Роскосмосе тридцать миллионов рублейNews.ru 10:58
На должность главы Роскосмоса Рогозин был назначен ровно год назад — 24 мая 2018 года. Его супруга заработала 3,3 млн рублей. В её собственности находятся 346-метровая квартира, которой она владеет вместе с мужем, три машино-места и автомобиль Range Rover.
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Музыка
Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 18:07
Наука
Ученые выяснили, какие продукты опаснее после 50 лет, чем курение
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
Власти Франции допустили версию теракта в расследовании взрыва в Лионе
Расследование дела о взрыве в Лионе 24 мая ведется по факту «преступного террористического сговора», сообщила глава минюста Франции Николь Беллубэ.
Обновлено в 23:05
Происшествия
«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом
Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
Обновлено в 11:48
Культура
Сильвестр Сталлоне приехал на Каннский фестиваль с потрясающе красивой дочкой
На Каннском фестивале прошла премьера голливудского боевика "Рэмбо 5". Главную роль в фильме, как всегда, исполнил Сильвестр Сталлоне.
Обновлено в 20:19
Армия и оружие
СМИ: американские крылатые ракеты «обманули» российские С-400 и нанесли удары по Сирии
Согласно материалам издания «Money Control», американские крылатые ракеты смогли «обмануть» российские ЗРС С-400 «Триумф», расположенные на авиабазе «Хмеймим» и нанести удар по сирийским военным.
Обновлено вчера в 12:39
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Футбол
Слуцкий охарактеризовал игру «Витесса» в последнем матче
Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий высказался относительно ничейного счета во встрече с "Утрехтом" (1:1) в первой игре финала плей-офф за право выступить в Лиге Европы, передает "Советский спорт".
Обновлено в 23:32
Общество
Беглов обещал сохранить кафе с бесплатными обедами для пенсионеров
Кафе «ДоброДомик» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге не будет закрыто, написал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено в 18:51
Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Обновлено в 08:58
Происшествия
Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию
Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Фото газеты с публикацией Лера разместила в соцсети.
Обновлено в 11:37
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Политика
Болтон: саммит Абэ и Ким Чен Ына поможет решению ядерной проблемы КНДР
Находящийся с визитом в Токио советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном будет способствовать решению ядерной и ракетной проблемы КНДР, сообщило агентство Киодо.
Обновлено в 22:59
Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено в 14:59
Происшествия
Под Пензой депутат облил односельчанина соляркой и поджег
По данным следствия, 17 апреля ела Чернышово Белинского района 55-летний депутат встретил 54-летнего односельчанина, с которым у него долгое время были конфликты.
Обновлено в 15:27
Культура
Канделаки снимает сериал о порноактерах для Amediateka
Обновлено в 10:29
Космос
Рогозин рассказал о своей идее отправить «Новичок» на Марс
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что хотел назвать посадочную платформу совместной российско-европейской миссии по исследованию Марса «Новичком».
Обновлено вчера в 13:30
Здоровье
Глава Минздрава Украины порекомендовала пить пиво ради витаминов
56-летняя исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook оставила пост о пользе пива.
Обновлено в 10:03
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
Политика
«Дочь Путина» защитила кандидатскую диссертацию
Обновлено в 11:44
Политика
Партия Порошенко сменит название
21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
Обновлено в 05:59
Политика
Трамп расстроился из-за отставки Мэй
Президент США Дональд Трамп расстроился из-за ухода в отставку премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 19:47
Происшествия
Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл
Выпускник школы в поселке Юрино в Марий Эл напал на депутата Государственного собрания республики.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Замглавы УФНС по Ростовской области задержана
Силовики провели обыски дома и на работе главы УФНС Ростовской области Ирины Александровой, сообщает источник.
Обновлено в 06:45
Энергетика
Нефтяников упрекают в невыполнении поручения о заморозке цен на бензин
Поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке России не было выполнено нефтяными компаниями, сообщило ФАС на совещания биржевого комитета 22 мая, передает 24 мая РБК.
Обновлено в 21:23
Происшествия
«Прошу перемен»: полковник Захарченко процитировал Виктора Цоя на суде
Помимо прочего, Захарченко вспомнил песню «Перемен требуют наши сердца» советского музыканта Виктора Цоя.
Обновлено в 09:01
Общество
Синоптики пообещали июльскую жару в конце мая в Москве
Специалисты отмечают, что, по статистике, раз в четыре-пять лет в мае хотя бы один день в столице бывает с температурой воздуха выше +27 градусов, пишет агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 08:22
Политика
Климкин рассказал о предложении выпить водки от Лаврова
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в 2015 году предлагал участникам переговоров в Минске выпить водки, передает УНИАН.
Обновлено в 17:00