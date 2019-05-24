Экономика
Рогозин заработал почти 30 млн рублей за 2018 годКапитал страны 10:24
За 2018 год глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заработал порядка 30 млн рублей. Такие данные содержатся в его декларации о доходах за прошлый год. Причем его доход по основному месту работы составил 23,47 млн рублей.
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Организаторы "Евровидения" пересчитали официальные итоги международного песенного конкурса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Европейского вещательного союза (ЕВС).
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Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
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По словам Веккьо, представители оппозиции уже начали проводить оценку ущерба, который якобы был нанесен зданию посольства, пока его удерживали активисты американского антивоенного движения CodePink.
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