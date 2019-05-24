Рогозин заработал почти 30 млн рублей за 2018 годКапитал страны вчера в 10:24

За 2018 год глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заработал порядка 30 млн рублей. Такие данные содержатся в его декларации о доходах за прошлый год. Причем его доход по основному месту работы составил 23,47 млн рублей.

Рогозин заработал почти 30 млн рублей за 2018 год

Политика Коста-Рика отменила визы для туристов из России Граждане России могут без виз ехать в Коста-Рику на 90 дней.

Армия и оружие Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.

Гаджеты Презентован смартфон Vivo Z5x с аккумулятором на 5000 мАч Презентованный Z5x оборудован мощным восьмиядерным процессором Qualcom Snapdragon 710, а также оперативной памятью от 4 до 8 ГБ.

Политика Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17 Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.

Футбол Жирков заявил, что «Зенит» предложил ему новый контракт Контракт Юрия Жиркова с командой истекает летом 2019 года. Ранее Виллаш-Боаш заявил, что ему интересна работа в «Марселе».

Политика Глава Генштаба ВСУ заявил, что Украина потеряла Крым раньше 2014 года Новый начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак считает, что Россия хотела «забрать Крым» с того момента, как Украина получила независимость.

Политика Петиция за отставку главы АП Украины набрала нужные голоса Петиция об отставке главы администрации президента Украины Андрея Богдана набрала необходимое число голосов.

Армия и оружие В Средиземном море мальтийские военные спасли более 200 мигрантов Вооружённые силы Мальты спасли 216 мигрантов в ходе двух отдельных спасательных операций в Средиземном море поздно вечером в пятницу, сообщает газета Times of Malta.

Авто Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров Маркетплейс Carmiq, который предназначен для владельцев электрокаров, показал, как выглядит Tesla Model S после 725 тысяч километров пробега.

Хоккей Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ-2019 Сборная России сыграет с Финляндией в матче за выход в финал чемпионата мира по хоккею - 2019.

Политика Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе Обновлено 11:17 В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что "Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента".

Политика В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.

Происшествия Полковник-миллиардер из ФСБ начал «истово молиться» Начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, арестованный по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, развесил в своей камере в московском СИЗО «Лефортово» несколько икон и стал «истово молиться».

Общество Госдума ужесточила правила прохождения техосмотра Накануне Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о фотофиксации техосмотра автомобилей.

Происшествия Десять альпинистов погибли на Эвересте за неделю С началом весеннего альпинистского сезона на Эвересте погибли 10 человек.

Наука В Канаде нашли гриб возрастом миллиард лет До сих пор древнейшими окаменелыми грибами были признаны образцы из Шотландии, возраст которых составлял 400 миллионов лет.

Хоккей Тренер сборной России по хоккею ответил на насмешку журналистки из США Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал слова журналистки The New York Times Джули Робенхаймер, которая назвала «абсурдной» игру сборной РФ в матче против команды США.

Происшествия Повторное землетрясение произошло в Дагестане Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.