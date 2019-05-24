Экономика
Рогозин заработал почти 30 млн рублей за 2018 годКапитал страны вчера в 10:24
За 2018 год глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заработал порядка 30 млн рублей. Такие данные содержатся в его декларации о доходах за прошлый год. Причем его доход по основному месту работы составил 23,47 млн рублей.
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