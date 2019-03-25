Экономика

Рогозин захотел доверить Восточный компаниям Ротенберга и ТимченкоLenta.ru 05:51

«Роскосмос» может доверить компаниям «Стройтрансгаз», «Стройгазмонтаж» и «Крокус» строительство второй очереди космодрома Восточный, передает ТАСС заявление главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.
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«Стройгазмонтаж» не планирует участвовать в строительстве второй очереди Восточного

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РБК02:00

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Официальный курс доллара на 26 марта вырос на 72,88 коп. - до 64,4993 руб. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.
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Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
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У голосового помощника «Яндекса» «Алисы» появится конкурент «Варвара».
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Доследственная проверка начата в Туве в детском саду, где воспитанникам вместо пробы Манту была введена вакцина БЦЖ.
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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