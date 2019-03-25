Экономика
Рогозин захотел доверить Восточный компаниям Ротенберга и ТимченкоLenta.ru 05:51
«Роскосмос» может доверить компаниям «Стройтрансгаз», «Стройгазмонтаж» и «Крокус» строительство второй очереди космодрома Восточный, передает ТАСС заявление главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.
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Происшествия
35-летний лыжник скончался во время гонки «Самарская Лука»
35-летний участник соревнований по лыжным гонкам «Самарская Лука» скончался во время гонки.
Обновлено в 06:43
Политика
В СБУ подтвердили, что Прозоров является экс-сотрудником ведомства
В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о том, что Василий Прозоров, который дал пресс-конференцию в Москве, является бывшим сотрудником СБУ.
Обновлено в 08:49
Общество
Уровень официальной безработицы за неделю вырос на 0,4%
"С 13 по 20 марта 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,4% и составила 814,56 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:33
Общество
Мощное потепление придет в Москву с 28 марта
Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
Обновлено в 07:30
Хоккей
Андрей Свечников признан третьей звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:40
Происшествия
В МВД заинтересовались складом детского питания в морге Югорска
В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проведут проверку после появления данных о хранении детского питания в морге Югорска, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:39
Транспорт
В Москве запретят ездить в выходные по пяти выделенным полосам
С 14 апреля 2019 года столичным автомобилистам запретят ездить в выходные по нескольким выделенным полосам в Москве.
Обновлено в 09:34
Энергетика
Цены на нефть «испугались высоты»
Нефтяной фонтан, добивавший на прошлой неделе до $68,70 за баррель Brent, казалось бы, иссяк, словно испугавшись этой невиданной в 2019 году высоты.
Обновлено в 03:57
Экономика
ЕС наложил на Nike штраф в размере 12,5 млн евро
Европейский союз (ЕС) наложил на американскую компанию спортивной одежды Nike штраф в размере 12,5 млн евро за ограничение трансграничных продаж в Европе, сообщает Le Figaro.
Обновлено в 09:11
Экономика
«Ъ»: Генпрокуратура нашла нарушения в московских проектах РЖД
По данным газеты "Коммерсантъ", ссылающейся на письмо генпрокурора России Юрия Чайки, направленное в адрес президента РФ Владимира Путина, Генеральная прокуратура нашла ряд нарушений, допущенных Федеральным агентством железнодорожного транспорта (Росжелдором) и ОАО "РЖД" при строительстве объектов инфраструктуры московского транспортного узла (МТУ) в период 2012-2018 годов.
Обновлено в 06:17
Политика
Песков прокомментировал доклад спецпрокурора Мюллера
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованную часть доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера, касающуюся его расследования связи американского лидера Дональда Трампа с Россией.
Обновлено в 08:40
Культура
Федор Бондарчук призвал освободить Кирилла Серебренникова
Обновлено в 08:22
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Финансы
Официальный курс доллара вырос на 72 копейки
Официальный курс доллара на 26 марта вырос на 72,88 коп. - до 64,4993 руб. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Дагестане
Обновлено в 09:26
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Футбол
Защитник «Арсенала» Альварес: «После России я готов играть в любом чемпионате»
Защитник тульского "Арсенала" Виктор Альварес в интервью Mundo Deportivo рассказал о своих планах на будущее.
Обновлено в 08:20
Гаджеты
Голосовой помощник «Варвара» станет конкурентом «Алисы»
У голосового помощника «Яндекса» «Алисы» появится конкурент «Варвара».
Обновлено в 07:33
Общество
ФСИН предлагает привлекать осуждённых к сортировке мусора
Глава ФСИН Геннадий Корниенко предложил привлекать осуждённых к работам по сортировке и переработке твёрдых коммунальных отходов.
Обновлено в 07:11
Происшествия
СК начал проверку по факту ошибочной вакцинации в детском саду в Туве
Доследственная проверка начата в Туве в детском саду, где воспитанникам вместо пробы Манту была введена вакцина БЦЖ.
Обновлено в 09:10
Политика
Министр Великобритании: Мэй не должна уходить в отставку из-за Brexit
Министр труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд заявила, что премьер-министр Тереза Мэй не должна уходить в отставку из-за разногласий по Brexit, сообщает 25 марта Reuters.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Прибывший в Аргентину король Испании час не мог выйти из самолета
После приземления Фелипе VI и королева Летисия должны были выйти из самолета к ожидающей их делегации, в которую входили министры иностранных дел Испании и Аргентины и другие почетные гости.
Обновлено в 03:00
Авто
Компания Jaguar Land Rover выиграла дело против китайских плагиаторов
Британская компания выиграла дело по кроссоверу Landwind X7 против откровенного китайского копирования, несмотря на местные разбирательства.
Обновлено 23 марта в 07:48
Политика
Генсек НАТО пообещал Грузии членство в альянсе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия является уникальным партнером альянса, и в итоге она обязательно станет его членом.
Обновлено в 06:30
Политика
В Казахстане предложили переименовать еще три города
Ранее, 20 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Патриарх Ириней: бомбардировки НАТО отбросили Сербию на 50 лет назад
Агрессия Североатлантического альянса отбросила Сербию на 50 лет назад.
Обновлено вчера в 15:39