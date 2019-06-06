Политика
Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»Известия вчера в 21:27
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
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Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за рубеж для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства госкорпорации, допущенных к секретной информации, сообщили РИА Новости два источника в отрасли.РИА Новостивчера в 20:05
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Генпрокурор добавил, что именно так и было до 2017 года.
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