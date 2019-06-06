Политика

Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»Известия вчера в 21:27

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Читать в источнике
с чего всё началось

Источники: в «Роскосмосе» ужесточили правила выезда сотрудников за границу

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за рубеж для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства госкорпорации, допущенных к секретной информации, сообщили РИА Новости два источника в отрасли.
РИА Новостивчера в 20:05

Подробнее о событии

Рогозин ужесточил правила выезда сотрудников Роскосмоса за границу

ФАНвчера в 21:29

СМИ: «Роскосмос» ужесточил правила выезда сотрудников за границу после побега Юрия Яскина

Коммерсантъвчера в 22:19

Глава Роскосмоса Рогозин ужесточил правила выезда за рубеж сотрудников корпорации, допущенных к секретной информации

Эхо Москвы01:31

СМИ: Рогозин ужесточил правила выезда за рубеж подчиненным после бегства топ‐менеджера

Телеканал 360°00:36

Рогозин усложнил сотрудникам Роскосмоса выезд за рубеж

Газета.Ruвчера в 21:28

Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»

Известиявчера в 21:27

Источники: в «Роскосмосе» ужесточили правила выезда сотрудников за границу

РИА Новостивчера в 20:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
Экономика

Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.
Обновлено в 01:38
Кино

Джулия Робертс раскрыла оригинальный финал «Красотки»

Во время беседы с Робертс актриса Патрисия Аркетт упомянула о свои пробах на роль героини Вивиан в картине "3, 000", сюжет которой стал сценарием "Красотки".
Обновлено в 03:00
Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
Футбол

Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций

Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.
Обновлено вчера в 16:41
Политика

Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию

В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
Обновлено 04 июня в 03:52
Политика

Акимов пообещал защитить «Яндекс» от ФСБ

Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал, так как он важен для национальной экономики.
Обновлено в 02:57
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие

Подлодка «Казань» выйдет в море в июле

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует завершить основные испытания подлодки "Казань" в 2019 году, в море она выйдет в июле текущего года.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Политика

Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно

Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
Обновлено вчера в 14:38
Политика

Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом

Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Общество

Верховный суд фактически отменил срок давности

Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07
Экономика

Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся

В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Игры

Metro: Exodus будет доступна в Windows Store с 9 июня

Компания Microsoft запустила страницу игры Metro: Exodus в собственном магазине приложений.
Обновлено в 01:40
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Футбол

Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы

Форвард сборной Бразилии Неймар не сыграет на Кубке Америки из-за разрыва связок голеностопного сустава, сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола (CFB).
Обновлено в 02:00
Транспорт

Станция метро «Варшавская» изменит график работы

Станция "Варшавская" Каховской линии метро изменит график работы, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 02:32
Технологии

Facebook официально анонсирует свою криптовалюту до конца июня

Facebook официально объявит о разработке собственного криптовалютного проекта до конца текущего месяца, как сообщает The Information.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

Брэд Питт прогулялся по Венеции с новой подругой

Голливудский актер Брэд Питт прогулялся по Венеции в компании неизвестной девушки.
Обновлено в 03:06
Происшествия

В Свердловской области пропали трое детей

Обновлено в 01:22
Культура

Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian

Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.
Обновлено вчера в 20:21
Армия и оружие

ВСУ вторые сутки подряд несут потери в Донбассе

Обновлено в 01:46
Экономика

Fiat отказался от слияния с Renault

Концерн Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) отозвал свое предложение Renault о слиянии, говорится в пресс-релизе FCA (.pdf).
Обновлено в 02:45
Кино

Фанаты Marvel потребовали воскресить Железного человека

Согласно документу, фанаты франшизы «Мстители» потребовали от киностудии вернуть к жизни одного из персонажей фильма.
Обновлено вчера в 07:15
Происшествия

В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов

Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.
Обновлено вчера в 23:26
Экономика

ВТБ направит на дивиденды по итогам 2018 года 15% прибыли по МСФО

В 2017 году дивидендные выплаты на одну обыкновенную акцию составили 0,345 копейки (всего дивиденды составляли 73,5 миллиарда рублей, или 61% чистой прибыли по МСФО).
Обновлено в 02:49
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Обновлено вчера в 22:00
Футбол

Матч Россия — Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитров

Отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия

В Челябинской области начальника колонии задержали за крупную взятку

В Челябинской области задержан за взятки начальник копейской ИК №15.
Обновлено в 02:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное