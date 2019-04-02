Рогозин уволил разработчиков корабля «Федерация» за нерадивостьLenta.ru вчера в 16:16

с чего всё началось

Работа была организована не должным образом. Впрочем, как и многие другие проекты РКК „Энергия“. В результате нерадивых товарищей пришлось уволить. Сейчас работа налажена. Надеюсь, в 2022 году выйдем на летные испытания.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уволил сотрудников ракетно-космической корпорации «Энергия», работавших над новым пилотируемым кораблем «Федерация». Об этом он написал во вторник, 2 апреля, в Twitter.

Экономика ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.

Политика Новый президент Казахстана поддержал переход на латиницу Как сообщает Sputnik Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу является важным этапом духовной модернизации.

Авто Кроссовер Ford Kuga нового поколения представлен официально Компания Ford официально представила кроссовер Kuga нового поколения.

Происшествия В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.

Интернет Walmart позволяет совершать покупки голосовым сообщением Начиная с этого месяца, покупатели могут добавлять товары прямо в свою продуктовую корзину Walmart, говорится в сообщении компании во вторник.

Экономика Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ Крупнейший в мире танкер для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) построит в Китае шанхайская судостроительная компания Hudong-Zhonghua.

Политика Ляшко «слил» в интернет номера телефонов Зеленского и Коломойского Лидер «Радикальной партии» и депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко опубликовал в соцсетях личные номера мобильных телефонов кандидата в президенты Владимира Зеленского, бизнесмена и владельца телеканала «1+1» Игоря Коломойского, а также гендиректора канала Александра Ткаченко.

Единоборства Нурмагомедов: ясность с моим следующим боем наступит в апреле Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что ясность с его следующим боем наступит в апреле.

Политика В НАТО раскрыли детали готовящегося «пакета мер» в Черном море Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон раскрыла некоторые детали так называемого черноморского пакета мер (Black Sea package), который готовится для принятия на саммите министрами иностранных дел стран-членов НАТО.

Экономика Строители из России и Китая сомкнули железнодорожный мост через Амур Строители железнодорожного моста через реку Амур сомкнули российскую и китайскую части сооружения, тем самым завершив ключевой этап работ, говорится в сообщении РФПИ, который финансирует проект через Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и CIC).

Происшествия Китаянка незаконно проникла на территорию резиденции Трампа во Флориде Китаянка сумела проникнуть на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды. Инцидент произошел на выходных.

Происшествия В Швеции голый полицейский задержал обнаженного преступника в сауне Голый офицер полиции из Стокгольма во время отдыха в сауне арестовал преступника, пишет SVT.

Происшествия Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве Неизвестный напал с ножом на женщину в Москве, сообщает 2 апреля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Политика Трамп подтвердил готовность закрыть границу с Мексикой Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если та не справится с потоком нелегальных мигрантов в США со своей стороны.

Музыка Лиза Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка» Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка» из альбома «Раскраски для взрослых».В клипе Монеточку передают по телевизору, где она предстает в шести разных образах от советской дивы до динозаврика из детской телепередачи.

Здоровье В Алтайском крае выросло число наркопреступлений В 2018 году в Алтайском крае увеличилось число преступлений, связанных с наркотиками.

Авто Фотошпионы показали салон нового внедорожника Kia Mohave Образ обновленного внедорожника KIA Mohave постепенно обретает более четкие очертания.

Общество Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.

Армия и оружие Американский генерал назвал заявления Путина о новых ракетах «приукрашенными» Кандидат в командующие Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что считает преувеличенными прошлогодние заявления Путина об успешной разработке новых средств доставки ядерного оружия.

Общество Названы самые востребованные специалисты в эпоху цифровизации Ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий рассказал, какие специалисты станут наиболее востребованными в эпоху цифровизации.

Хоккей Два гола и две передачи Радулова принесли «Далласу» победу Хозяева выиграли со счетом 6:2, а лучшим в их составе был российский нападающий Александр Радулов, который забил два гола.

Общество В России отменили бумажный СНИЛС В России больше не будут выдаваться и обмениваться привычные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, где указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), сообщает ПФР.

Экономика Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Общество Кусто готовится к вылету в Россию для помощи косаткам и белухам Группа экспертов во главе с исследователем океанов Жаном-Мишелем Кусто получила российские визы и готовится к вылету, чтобы помочь косаткам и белухам в "китовой тюрьме" в Приморье.