Рогозин уволил разработчиков корабля «Федерация» за нерадивостьLenta.ru 16:16

с чего всё началось

Работа была организована не должным образом. Впрочем, как и многие другие проекты РКК „Энергия“. В результате нерадивых товарищей пришлось уволить. Сейчас работа налажена. Надеюсь, в 2022 году выйдем на летные испытания.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уволил сотрудников ракетно-космической корпорации «Энергия», работавших над новым пилотируемым кораблем «Федерация». Об этом он написал во вторник, 2 апреля, в Twitter.

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Экономика «Алроса» может разместить евробонды на $500 млн "Алроса" может разместить пятилетние еврооблигации на 500 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

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Политика Новый президент Казахстана высказался о смене алфавита Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переводе казахской письменности на латиницу. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».

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Армия и оружие Небензя назвал условие для дальнейшего ядерного разоружения По словам постпреда, потребуется сформировать предпосылки, которые помогли бы продвинуться по пути ядерного разоружения.

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Армия и оружие В НАТО заявили, что намерены гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив "Речь идет о пакете [мер], который укрепляет разведку, воздушную разведку, а также предусматривает отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море", - сказала Хатчисон.

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