Рогозин уволил разработчиков корабля «Федерация» за нерадивостьLenta.ru 16:16

с чего всё началось

Работа была организована не должным образом. Впрочем, как и многие другие проекты РКК „Энергия“. В результате нерадивых товарищей пришлось уволить. Сейчас работа налажена. Надеюсь, в 2022 году выйдем на летные испытания.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уволил сотрудников ракетно-космической корпорации «Энергия», работавших над новым пилотируемым кораблем «Федерация». Об этом он написал во вторник, 2 апреля, в Twitter.

Политика Washington Post рассказала о «российской проблеме» в Венесуэле Действия России в Венесуэле представляют для администрации президента США Дональда Трампа проблему, пишет The Washington Post.

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Экономика ЦБР возьмет под контроль «закрытие раскрытия» санкционными заемщиками Правительство должно четко определить в постановлении, которое готовит Минфин, перечень чувствительной информации, раскрытие которой может привлечь нежелательное внимание к эмитенту, к его должностным лицам, органам управления или его контрагентам как российским, так и зарубежным, и которую можно не раскрывать, считает ЦБ.

Хоккей Цульгин рассказал, за счёт чего «Салават Юлаев» обыграл «Авангард» «Салават Юлаев» одержал первую победу над «Авангардом» и сократил отставание в серии — 1:2. Четвёртая игра пройдёт в Уфе 4 апреля.

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Космос Рогозин назвал великолепными отношения Роскосмоса и NASA Перед запуском космического корабля "Союз МС-12", который состоялся 14 марта, Рогозин провел встречу с заместителем администратора NASA по пилотируемым программам Уильямом Герстенмайером.

Энергетика Число прекративших закупать нефть у Ирана стран возросло до 23 Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают, в том числе нефтяной сектор Исламской Республики.

Общество Жан-Мишель Кусто посетит «китовую тюрьму» в Приморье Исследователь океанов Жан-Мишель Кусто, старший сын известного океанографа Жака-Ива Кусто планирует прилететь в Россию сегодня, 3 апреля.

Политика Президент Эстонии попросила о встрече с Путиным в Москве Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер.

Экономика ФАС предложила отменить комиссию при снятии наличных в банкоматах Возможно, в будущем больше не придется бегать в поисках нужного банкомата, а в случае неудачи, отчаявшись, снимать деньги с комиссией.

Политика НАТО пообещало защитить украинские суда в Керченском проливе Американский постпред при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс собирается обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив.

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