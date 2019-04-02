Космос
Рогозин уволил разработчиков корабля «Федерация» за нерадивостьLenta.ru 16:16
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уволил сотрудников ракетно-космической корпорации «Энергия», работавших над новым пилотируемым кораблем «Федерация». Об этом он написал во вторник, 2 апреля, в Twitter.
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Работа была организована не должным образом. Впрочем, как и многие другие проекты РКК „Энергия“. В результате нерадивых товарищей пришлось уволить. Сейчас работа налажена. Надеюсь, в 2022 году выйдем на летные испытания.
— Дмитрий Рогозин, российский политикБИЗНЕС Online 14:24
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