Рогозин уволил разработчиков корабля «Федерация» за нерадивостьLenta.ru 16:16

с чего всё началось

Работа была организована не должным образом. Впрочем, как и многие другие проекты РКК „Энергия“. В результате нерадивых товарищей пришлось уволить. Сейчас работа налажена. Надеюсь, в 2022 году выйдем на летные испытания.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уволил сотрудников ракетно-космической корпорации «Энергия», работавших над новым пилотируемым кораблем «Федерация». Об этом он написал во вторник, 2 апреля, в Twitter.

Гаджеты Раскрыта стоимость новых Huawei P30, P30 Pro и Р30 Lite для РФ Отмечается, что на российском рынке новый Huawei P30 можно будет приобрести за 49 990 рублей, а Pro-версия будет стоить на двадцать тысяч дороже — 69 990 рублей.

Экономика Россия предупредила ВТО о возможных ограничениях на импорт стали из ЕС Россия готова ввести ограничения на импорт стальной продукции из Евросоюза в ответ на тарифные квоты на сталь, говорится в уведомлении, направленном в ВТО.

Политика Россиянину, приговоренному в США к 27 годам, отказали в апелляции Адвокат российского гражданина Романа Селезнева, которого суд США приговорил к 27 годам тюрьмы за киберпреступления, сообщил, что ему отказали в апелляции.

Происшествия Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве Неизвестный напал с ножом на женщину в Москве, сообщает 2 апреля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Экономика ЦБ хочет запретить займы под залог жилья Центробанк предлагает запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья, объявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации (ее цитирует «Интерфакс»).

Общество В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс» В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.

Путешествия Российские туристы стали чаще ездить в Испанию За первые два месяца 2019 года Испанию посетили более 117 тысяч туристов из России, говорится в отчете испанского Национального института статистики.

Происшествия В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин Денис Лисов ранее забрал своих детей в Швеции из приемной семьи, куда их направили органы шведской ювенальной юстиции.

Происшествия В школе под Воронежем учитель «воспитывал» ребенка утюгом Согласно информации, появившейся в СМИ, 20 марта в Землянской школе Семилукского района учитель технологии обжёг утюгом 12-летнего ученика, ребёнок получил ожоги 1—2-й степени.

Армия и оружие Госдеп США одобрил продажу Индии 24 вертолетов MH-60R Госдепартамент США одобрил приобретение Индией 24 многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.

Происшествия В Госдуме предложили ужесточить наказание за «пьяные» ДТП В Госдуме предложили ужесточить наказание за "пьяные" ДТП, сообщил депутат от "Единой России" Андрей Исаев.

Происшествия На журналиста Василия Уткина совершено нападение Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.

Авто Hyundai продемонстрировал руль со встроенными сенсорными экранами Согласно стратегии развития, Hyundai планирует оцифровать как можно больше элементов управления и со временем отказаться от физических кнопок.

Игры Сэтрион пополнила список бойцов Mortal Kombat 11 Релиз Mortal Kombat 11 состоится 23 апреля на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.

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Футбол «Спартак» заплатил посредникам более 9 миллионов евро в 2018 году Больше всего на услуги агентов потратил «Спартак» (более 9 миллионов евро), на втором месте – ЦСКА (почти 4 миллиона евро), на третьем – «Зенит» (около 3 миллионов евро).

Здоровье Можно доиграться: у детских игровых комнат нет своих правил В российском законодательстве понятия «детская игровая комната» не существует, нет и правил, по которым она должна работать.