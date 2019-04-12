Рогозин создал специальный банк для РоскосмосаURA.Ru 01:35

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин подписал приказ о создании Роскосмосбанка. Организация будет выполнять функции казначейства ракетно-космической компании. «Появляется финансовый инструмент, позволяющий быстро наводить порядок по всей кооперации», — рассказал источник ТАСС.

Общество Шторм мешает лодке Конюхова достичь мыса Горн Штормовая погода с десятиметровыми волнами, снегом и встречным ветром мешают вёсельной лодке мореплавателя Фёдора Конюхова достичь мыса Горн, сообщил РИА Новости руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов.

Здоровье Онкологи назвали ранние симптомы рака Медики указали на новые признаки, которые позволят выявить рак на ранней стадии.

Политика Коммунист Зюганов оказался самым богатым лидером фракций Госдумы Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оказался самым богатым среди глав фракций Госдумы по уровню дохода за 2018 год, в прошлом году он заработал 7,9 млн рублей, следует из сведений о доходах и имуществе депутатов нижней палаты парламента.

Авто АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу Компания АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом заявила представитель концерна в интервью Sputnik Германия.

Политика Эксперты США призвали Белый дом пересмотреть отношения с Россией Как пишет издание Oane.ws, бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Пентагона Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэль Нанн сошлись во мнении, что действующей администрации Белого дома необходим смелый политический шаг для налаживания отношений с Москвой.

Политика Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира Канал 1+1 подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко, без предупреждения появившегося в студии.

Авто Nissan X-Trail получил новый двигатель Продажи Nissan X-Trail в Европе начнутся в ближайшее время. В Россию поставка автомобилей с новыми двигателями пока не ожидается.

Происшествия В Ярославле мужчина напал с канцелярским ножом на таксиста и водителя Мужчина напал на таксиста и водителя в Ярославле с канцелярским ножом и нанес им ранения, злоумышленника задержал наряд вневедомственной охраны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

Политика Меркель призвала Россию освободить «пленных моряков» Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась с просьбой к России освободить 24 украинских моряков.

Происшествия В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Здоровье Онколог Андрей Каприн рассказал, что поможет в России снизить смертность от рака Главный онколог России, руководитель НМИЦ радиологии академик Андрей Каприн дал интервью RT, поделившись в нем мнением о том, какие меры могут помочь снизить смертность от рака в стране.

Происшествия Полиция: в Тюмени идут межведомственные учения Как официально рассказали изданию Nash Gorod в полиции, в районе Маяка на данный момент проходят учения.

Политика Польша не пустила российский парусник в свои воды Польша запретила российскому паруснику "Седов" вход в территориальные воды страны, передает РИА "Новости".

Авто Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.

Общество Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.

Космос Впервые сфотографированной черной дыре дали имя Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.

Экономика В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.

Общество В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.

Авто Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

Политика The Wall Street Journal: армию Хафтара финансирует Саудовская Аравия Правящие круги Саудовской Аравии предлагали ливийскому маршалу Халифе Хафтару финансирование наступления и штурма столицы Ливии Триполи, сообщает 12 апреля газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

Общество Валентина Терешкова встретит День космонавтики в Саратовской области Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова примет участие в праздновании Дня космонавтики на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области.