Экономика
Рогозин создал специальный банк для РоскосмосаURA.Ru 01:35
Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин подписал приказ о создании Роскосмосбанка. Организация будет выполнять функции казначейства ракетно-космической компании. «Появляется финансовый инструмент, позволяющий быстро наводить порядок по всей кооперации», — рассказал источник ТАСС.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
Экономика
Песков заработал в 17 раз меньше Навки
Обновлено в 11:36
Политика
Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко
В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля.
Обновлено вчера в 07:08
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Кино
Умер режиссер-документалист Сергей Страхов
Обновлено в 08:17
Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Футбол
Нико Ковач: «Левандовский и Коман не будут оштрафованы за драку»
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач подтвердил, что нападающие Роберт Левандовский и Кингсли Коман подрались на тренировке мюнхенского клуба.
Обновлено в 09:34
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена, сообщил источник
Неизвестный застрелил из пистолета бизнесмена Владимира Кулебакина в Выборгском районе Петербурга, сообщил РИА источник в силовых структурах.
Обновлено в 12:12
Спорт
Алина Загитова: «Собака была стимулом для победы на Олимпиаде»
Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что просила своих родителей купить ей собаку в случае удачного выступления на Олимпиаде-2018.
Обновлено в 11:04
Политика
Зеленский оценил встречу с Макроном
Обновлено в 11:21
Общество
Связанный с Пригожиным поставщик питания в школы попал под ликвидацию
По данным СПАРК, телефон «СП Конкорд» совпадает с номерами восьми других юридических лиц, а также ранее он совпадал с номерами поставщика питания в санатории и в московские школы.
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Общество
Декларация Арашукова за 2018 год не появилась на сайте Совфеда
Декларация о доходах задержанного ранее Рауфа Арашукова, отстраненного от работы сенатора, за 2018 год не появилась на сайте Совета Федерации РФ вместе с данными о доходах коллег.
Обновлено в 11:20
Экономика
Из правления «Газпрома» уходит один из ключевых менеджеров
«Газпром» освободил Кирилла Селезнева от должностей гендиректора «Газпром Межрегионгаза» и начальника департамента 314 (маркетинг, переработка газа и жидких углеводородов – «Ведомости») в связи с окончанием контракта, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 13:03
Политика
Папа Римский поцеловал ноги лидерам Южного Судана
Обновлено в 12:51
Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»
Роскомнадзор предупредил россиян об опасности бесплатного просмотра нового сезона сериала «Игра престолов» на сайтах сомнительного качества из-за риска вирусного заражения.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие
В ЛНР назвали общее число погибших украинских бойцов в Донбассе
Официальный представитель Народной полиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко рассказал, сколько украинских бойцов погибло за годы военного конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:14
Политика
НСК «Олимпийский»: Зеленский и Порошенко встретятся на стадионе 19 апреля
Напомним, что накануне, 11 апреля, в эфире телеканала «1+1» Зеленский еще раз подтвердил свое намерение дебатировать с Петром Порошенко 19 апреля на «Олимпийском» и пригласил действующего президента встретиться на стадионе.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
ВКС РФ: разработка С-500 близится к завершению
«Близится к завершению разработка ЗРС С-500 и ряда перспективных радиолокационных станций», - сказал Грехов.
Обновлено вчера в 18:00
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено в 03:44
Космос
Получен первый снимок сверхмассивной черной дыры
Как стало известно сегодня, в 2017 году коллаборация EHT получила снимок черной дыры не в центре нашей галактики, как предполагалось, а в галактике М87 — она дальше от нас чем Стрелец А* (55 млн световых лет), но во много раз массивнее (6,5 миллиардов солнечных масс), и ее не закрывает от наблюдателя с Земли газовое облако.
Обновлено 10 апреля в 09:19
Армия и оружие
Канадский депутат пригрозил перебросить подлодки НАТО в Черное море
Депутат палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено в 10:06
Политика
В Сети появилось продолжение ролика с Зеленским и фурой
Ранее в Сети появилось видео, где Зеленского сбивает грузовик, после чего появятся белая дорожка из порошка.
Обновлено в 04:25
Политика
МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам
МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
Беспилотник США заметили у границ России
У западных границ России выполнил разведку американский разведывательный беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 07:44
Авто
Раскрыты ключевые особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44