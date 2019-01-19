Космос

Рогозин сообщил о готовности создать сверхтяжелую ракетуВести.Ru 13:00

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал твит, в котором сообщил, что в Королеве готовы к разработке и производству ракеты-носителя сверхтяжелого класса.
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Дмитрий Рогозин
Подтверждена готовность конструкторских и производственных коллективов ракетно-космической отрасли к реализации проекта создания ракеты-носителя сверхтяжёлого класса.
— Дмитрий Рогозин, российский политикRT на русском 13:52
с чего всё началось
Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) готов приступить к созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса, сообщил
 глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.
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Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. Доктор философских наук, доктор технических наук.
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