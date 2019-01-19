Космос

Рогозин сообщил о готовности «Роскосмоса» создать сверхтяжёлую ракетуRT на русском 13:52

«Подтверждена готовность конструкторских и производственных коллективов ракетно-космической отрасли к реализации проекта создания ракеты-носителя сверхтяжёлого класса», — написал Рогозин на своей странице в Twitter.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рогозин сообщил о готовности «Роскосмоса» создать сверхтяжёлую ракету

RT на русском13:52

Рогозин сообщил о готовности «Роскосмоса» создать новую сверхтяжелую ракету

Московский Комсомолец13:29

Роскосмос готов к созданию сверхтяжёлой ракеты «Енисей»

News.ru12:54

Россия разработает сверхтяжелую ракету «Енисей»

Телеканал 360°13:02

«Роскосмос» сообщил о готовности создать новую сверхтяжелую ракету

РИА Новости13:00

Рогозин анонсировал создание новой сверхтяжелой ракеты «Енисей»

ТК Звезда13:12

Рогозин: предприятия «Роскосмоса» готовы к созданию сверхтяжелой ракеты «Енисей»

ТАСС12:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Происшествия

Как Настя Рыбка в суде попросила прощения у Олега Дерипаски

Обновлено в 13:49
Спорт

Чемпион США по фигурному катанию найден мертвым

Американский фигурист Джон Кафлин, выступавший в парном катании, скончался на 34-м году жизни.
Обновлено в 11:39
Происшествия

В Париже начались задержания протестующих

Обновлено в 08:30
Общество

Поставившее мировой рекорд по лайкам яйцо треснуло

В Instagram-аккаунте, где ранее появилась фотография куриного яйца, набравшая рекордное количество лайков, был опубликован второй снимок.
Обновлено в 08:24
Общество

Умер «самый симпатичный пес в мире» по кличке Бу

Обновлено в 12:14
Общество

Школьник показал видео из самолета президента России

Обновлено в 11:21
Происшествия

Убитого мэра Гданьска похоронили в главном храме города

Обновлено в 09:08
Армия и оружие

Американский эсминец Donald Cook направляется в Черное море

Обновлено в 12:55
Авто

Копия Hyundai Santa Fe за 900 тысяч рублей готовится к продажам

На сайте министерства промышленности Китая появились официальные снимки серийного паркетника Haima SG00, который представляет собой копию нового Hyundai Santa Fe Концептуальная версия модели была показана еще прошлой весной.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Елизавету II уличили в нарушении правил дорожного движения

Королева Елизавета II была замечена за рулем автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности, что в Великобритании считается серьезным нарушением.
Обновлено в 11:46
Политика

Захарова ответила на слова Чубайса о бедности населения России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к главе «Роснано» Анатолию Чубайсу с просьбой объяснить, почему, по его же словам, значительная часть россиян живет бедно.
Обновлено в 13:15
Авто

Названы самые популярные автомобили Москвы в 2018 году

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
Обновлено в 01:39
Музыка

Архив омской панк-группы «Гражданская оборона» выставляют на торги

Уникальный лот с рукописями и неизданным материалом группы уйдет с молотка в Аукционном доме «Литфонд» 24 января.
Обновлено в 06:29
Происшествия

«Жёлтые жилеты» ворвались в тюрьму во французском Дижоне

Масштабные протесты «жёлтых жилетов» начались во Франции 17 ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин.
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес

Ученица Табакова обвинила его в домогательствах

Актриса Елена Антоненко рассказала о домогательствах к ней со стороны режиссера Олега Табакова.
Обновлено в 10:35
Происшествия

В результате взрыва трубопровода в Мексике погибли не менее 20 человек

Как сообщил губернатор штата Омара Фаяда, погибли минимум 20 человек, пострадали — более 70.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия

Энергоблок Ровненской АЭС вновь подключили к сети

Третий энергоблок Ровненской АЭС вновь подключен к сети после устранения неполадок, продолжается набор мощности, сообщила пресс-служба генерирующей компании "Энергоатом".
Обновлено в 10:22
Происшествия

В Тольятти шесть человек пострадали в ДТП

"Девятнадцатого января в 18.20 в Тольятти водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Subaru, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения (выезд запрещен), и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом Peugeot, который перевозил 10 пассажиров под управлением водителя 1994 года рождения", - рассказали в ведомстве.
Обновлено в 12:31
Политика

Филарет назвал себя патриархом всея Руси

Обновлено в 07:16
Авто

Jaguar C-X75 Джеймса Бонда выставили на продажу

Суперкар Jaguar C-X75, который был создан специально для съемок одного из фильмов о приключениях агента Джеймса Бонда, был выставлен на продажу.
Обновлено в 07:55
Экономика

Facebook могут оштрафовать за передачу личных данных пользователей

В марте Facebook оказался в центре скандала, когда стало известно об утечке данных 87 млн пользователей Facebook через компанию Cambridge Analytica.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Самолет экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия пассажиров

Обновлено в 08:17
Космос

Рогозин сообщил о готовности «Роскосмоса» создать сверхтяжёлую ракету

«Подтверждена готовность конструкторских и производственных коллективов ракетно-космической отрасли к реализации проекта создания ракеты-носителя сверхтяжёлого класса», — написал Рогозин на своей странице в Twitter.
Обновлено в 13:52
Происшествия

На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания

В Москве, на акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой на Гоголевском бульваре, задержали несколько человек.
Обновлено в 09:04
Футбол

«ПСЖ» отправил в ворота «Генгама» девять безответных голов

По итогам встречи парижане укрепились на первом месте в турнирной таблице, набрав 53 очка, а «Генгам» остался на последней строчке, у команды 14 очков в активе.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Найдено тело еще одного летчика Су-34

Обновлено вчера в 14:38
Общество

Николая Валуева раскритиковали за купание в проруби «с подогревом»

Пользователи соцсети Instagram раскритиковали российского политика и бывшего боксера-тяжеловеса за видео, в котором депутат Госдумы окунается в прорубь в Крещение.
Обновлено в 07:51
Интернет

Facebook разрабатывает новое приложение с мемами для подростков

Обновлено в 07:02
Авто

Представлен обновлённый Ford Mondeo

Обновлено вчера в 10:21
Общество

В Эстонии пройдет первый марш женщин

В Таллине в субботу пройдет первый марш женщин Эстонии.
Обновлено вчера в 18:41
ещё по теме
Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. Доктор философских наук, доктор технических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное