Космос

Рогозин сообщил о готовности «Роскосмоса» создать сверхтяжёлую ракетуRT на русском 13:52

«Подтверждена готовность конструкторских и производственных коллективов ракетно-космической отрасли к реализации проекта создания ракеты-носителя сверхтяжёлого класса», — написал Рогозин на своей странице в Twitter.
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Дмитрий Рогозин
Подтверждена готовность конструкторских и производственных коллективов ракетно-космической отрасли к реализации проекта создания ракеты-носителя сверхтяжёлого класса.
— Дмитрий Рогозин, российский политикRT на русском 13:52
с чего всё началось
Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) готов приступить к созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса, сообщил
 глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.
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Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. Доктор философских наук, доктор технических наук.
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