Экономика
Рогозин сообщил о господдержке Центра ХруничеваТК Звезда 06:51
Роскосмос за полгода снизил долговую нагрузку Центра Хруничева на 30 миллиардов рублей. Госкорпорации Роскосмос удалось договориться с банками-кредиторами о переносе выплат основного тела кредита на 2029 год.
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Происшествия
Прокуратура объяснила засекреченность дела о гибели группы Дятлова
Прокуратура Свердловской области провела пресс-конференцию о ходе расследования гибели в 1959 году группы туристов под руководством Игоря Дятлова.
Обновлено в 04:26
Происшествия
У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
СМИ узнали предварительную причину смерти Децла
Специалисты Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Удмуртской республики провели исследование, чтобы выяснить причину смерти 35-летнего рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Обновлено в 02:46
Авто
«АвтоВАЗ» представил новые бюджетные версии Lada Vesta
Цена на Lada Vesta универсал Cross в более дорогой комплектации Comfort теперь составит 780 тысяч рублей, что на 25 тысяч доступнее предыдущей базовой конфигурации, отмечает "АвтоВАЗ".
Обновлено в 05:25
Авто
В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов
Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
Обновлено в 00:02
Технологии
Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей
Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Следователи нашли тело в обломках самолета Салы
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Интернет
В WhatsApp появилась дополнительная функция защиты
У владельцев продукции Apple появилась дополнительная функция защиты для WhatsApp.
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Космос
Астронавтам МКС пришлось устранять прорыв в туалете
Из уборной вылилось порядка 10 литров жидкости, которую астронавтам пришлось собирать всеми подручными средствами.
Обновлено в 07:19
Авто
«Заряженный» Hyundai Tucson N составит конкуренцию Audi SQ5
Кроссовер Hyundai Tucson получит «заряженную» версию от спортивного подразделения N. Инсайдеры в компании утверждают, что модель будет конкурировать с Cupra Ateca и Audi SQ5.
Обновлено в 04:54
Авто
Volvo отзывает в России почти 2 тыс. автомобилей
Российский дилер Volvo - ООО "Вольво Карс" - отзывает в России 1 тыс. 937 автомобилей моделей S90, V90 Cross Coutry, XC40, XC60, а также XC90 из-за проблем в программном обеспечении (ПО).
Обновлено в 03:46
Происшествия
В ростовской больнице брали плату за использование телевизора
Пациентам ростовской больницы приходилось платить по 50 рублей в день за просмотр телевизора в палате.
Обновлено в 09:14
Музыка
Вдова Децла анонсировала выход его нового клипа
Обновлено в 09:25
Происшествия
В Шереметьеве задержали россиянина с 2,5 кг кокаина
Обновлено в 08:56
Космос
Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля
В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship.
Обновлено в 00:35
Экономика
Ozon отменил бесплатную доставку товаров
Ранее при заказе товара на сайте можно было оформить доставку в сеть постаматов бесплатно, доставка курьером стоила 99 рублей.
Обновлено в 09:38
Экономика
Росстат сообщил о рекордном за шесть лет росте ВВП
В 2018 году рост ВВП в стране составил 2,3 процента, что выше прогнозов Минэкономразвития и ЦБ, сообщает Росстат.
Обновлено в 08:38
Экономика
Российские ритейлеры снизили цены на новые iPhone
Российские ритейлеры снизили цены на новые iPhone, сообщает «Ъ». По данным издания, крупные розничные сети, в том числе «М.Видео», «Эльдорадо» и re:Store, снизили стоимость на iPhone XR с 63 990 – 64 990 руб. до 59 990 руб.
Обновлено в 07:33
Общество
Врио губернатора Петербурга уволил главу Фрунзенского района
Обновлено в 09:01
Авто
BMW выпустит спецверсию купе 8-Series
Специальная версия, названная First Edition, сделана на базе самой мощной модификации — BMW M850i xDrive Coupe.
Обновлено в 07:05
Транспорт
«Уральские авиалинии» приостановили услугу питания для пассажиров
Руководство российской компании «Уральские авиалинии» временно перестало предоставлять пассажирам питание на борту.
Обновлено в 08:16
Авто
На Украине перестали покупать «Запорожцы»
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия
Сбросивший хромого старика со скамейки полицейский уволен
«Мужчина (на вид 45-50 лет, неопрятно одетый) лежал в грязных ботинках на скамейке для сидения пассажиров и не реагировал на неоднократные замечания сотрудников полиции, после чего полицейские повели себя некорректно в отношении данного гражданина», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:29
Транспорт
Из-за подтопления на Липецкой улице транспорт перенаправили на МКАД
«Отвод транспорта производится на внешнюю сторону МКАД, а также перекрыто движение транспорта от въезда с внутренней стороны МКАД в сторону Липецкой улицы», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:23
Общество
Глушаков отказался от спора за детей
"Представители Глушакова заявили ходатайство об отказе от двух требований: об определении места жительства детей с Глушаковым и о взыскании алиментов с Дарьи", - приводит слова адвоката супруги футболиста Сергея Жорина "РИА Новости".
Обновлено в 06:23