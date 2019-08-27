Политика
РБКРогозин сообщил детали об отказавшей при стыковке «Союза» аппаратуре
Аппаратура системы сближения «Курс», отказавшая во время стыковки «Союза МС-14» с МКС 24 августа, была не российского производства. Об этом глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, передает ТАСС.
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Мной принято решение о создании комиссии, которая должна оценить состояние станции, всех её блоков, агрегатов.
— Дмитрий Рогозин, российский политикRT на русском 00:25
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Игры
Состоялся запуск World of Warcraft Classic
Матч ТВ 02:58
Армия и оружие
На грани конфликта. Зачем Эрдоган срочно приехал к Путину
Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным.
РИА Новости 01:00
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Кино
Умерла актриса Людмила Мальцева
Заслуженная артистка РФ, киноактриса Людмила Мальцева умерла во вторник в возрасте 69 лет, сообщил Союз кинематографистов России.
ТАСС 09:28
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Здоровье
В России выросло число больных сахарным диабетом
Число больных сахарным диабетом в России за пять лет выросло на 23%. В 2018 году было зарегистрировано 4,8 млн пациентов с таким диагнозом.
Параграфист 03:21
Политика
Путин угостил Эрдогана мороженым, а сдачу отдал на развитие авиации
Президент России Владимир Путин в ходе посещения Международного авиационно-космического салона-2019 (МАКС) угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
Вести.Ru 09:54
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Политика
Болтон заявил о намерении Трампа встретиться с Зеленским в Варшаве
Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что американский президент Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.
RT на русском 08:55
Происшествия
Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей
Газета.Ru вчера в 17:14
Происшествия
На Урале дело обвиняемого в наркосбыте врача вернули в прокуратуру
В городе Новая Ляля Свердловской области суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении врача-гинеколога, обвиняемого в хранении и сбыте наркотических веществ.
REGNUM 09:32
Гаджеты
Смартфон Realme XT с 64-Мп камерой предстал на официальном рендере
Компания Realme опубликовала первое официальное изображение высокопроизводительного смартфона, который будет представлен в следующем месяце.
3DNews 03:36
Происшествия
В Дагестане два ребенка погибли от удара током
Как сообщили "РГ" в МЧС Дагестана, двое детей играли в частном доме с розетками и получили удар электрическим током.
Российская газета 08:53
Авто
Электросамосвал Kuhn Schweitz самостоятельно генерирует электроэнергию
Новости Интернета вещей вчера в 02:53
Футбол
Три футболиста «Зенита» получили приглашения в национальные сборные
Три футболиста «Зенита» Роберт Мак, Миха Мевля и Вильмар Барриос получили приглашения в национальные сборные.
Невские Новости 10:40
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Происшествия
ЕСПЧ обязал выплатить родным Магнитского €34 тысячи
Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил выплатить родственникам аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского € 34 тысячи в качестве моральной компенсации, передает РИА "Новости" Уточняется, что суд решил, что условия его содержания под стражей подпадают под статью Конвенции, запрещающую пытки.
Газета.Ru 05:18
Технологии
Система распознавания лиц появится в аэропортах России
Компании-разработчики сообщили, что ведут переговоры с российскими аэропортами о внедрении алгоритмов распознавания лиц.
Экономика сегодня 01:44
Происшествия
РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников
«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 10:23
Экономика
Путина беспокоит медленный рост доходов россиян
Владимира Путина беспокоит медленный рост доходов населения. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в понедельник.
ТВ Центр вчера в 06:47
Футбол
Футболист побежал целовать жену после забитого гола, который отменили
На 79-й минуте встречи игрок хозяев Вандерсон забил гол и решил отпраздновать успех вместе со своей супругой, которая находилась на трибуне.
Матч ТВ 09:45
Происшествия
Против Абызова возбуждено новое уголовное дело
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
RT на русском 05:59
Авто
Люксовый вертолет в стиле Aurus показали на МАКС-2019
Холдинг «Вертолеты России» впервые презентовал вертолет с салоном повышенной комфортности «Ансат», выполненный в стилистике люксового бренда Aurus.
Известия 04:00
Общество
Россияне смогут указывать волонтёрский опыт в резюме
Как сообщили в Федеральной службе по труду и занятости, такая возможность появится уже в 2020 году при размещении резюме на специализированном портале Роструда «Работа в России».
RT на русском 09:24
Политика
В Жуковском открывается авиасалон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019, в котором примут участие более 800 компаний со всего мира, начинает свою работу во вторник в подмосковном Жуковском.
ТАСС вчера в 17:09
Общество
В продаже появились футболки с фразой бортпроводника Airbus A321
Авиакомпания "Уральские авиалинии" выпустила футболки с фразой, которую произнес бортпроводник Аэробуса 321, совершившего 15 августа экстренную посадку на кукурузном поле в Раменском округе Подмосковья.
Российская газета 07:46