Мной принято решение о создании комиссии, которая должна оценить состояние станции, всех её блоков, агрегатов.

Аппаратура системы сближения «Курс», отказавшая во время стыковки «Союза МС-14» с МКС 24 августа, была не российского производства. Об этом глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, передает ТАСС.

Рогозин сообщил детали об отказавшей при стыковке «Союза» аппаратуре

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