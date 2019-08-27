Космос
РБКРогозин сообщил детали об отказавшей при стыковке «Союза» аппаратуре
Аппаратура системы сближения «Курс», отказавшая во время стыковки «Союза МС-14» с МКС 24 августа, была не российского производства. Об этом глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, передает ТАСС.
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Мной принято решение о создании комиссии, которая должна оценить состояние станции, всех её блоков, агрегатов.
— Дмитрий Рогозин, российский политикRT на русском 00:25
с чего всё началось
Аппаратура системы сближения "Курс", которая отказала при первой попытке стыковки корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией (МКС), эксплуатируется уже 10 лет и сделана не в России. Об этом сообщил во вторник журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.ТАССвчера в 23:58
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