Рогозин сообщил, что корабль «Федерация» не будет летать к МКСРИА Новости 10:35

«Корабль раньше назывался «Федерация», теперь будет называться более мужским названием, все-таки корабль должен не как девочка называться, мужским именем», — заявил Рогозин. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» разрабатывает шестиместный пилотируемый космический корабль «Федерация» с 2009 года.

с чего всё началось

Ранее сообщалось, что "Федерация" впервые полетит на ракете "Союз-5" в 2022 году. На 2023 год был запланирован полет к МКС и стыковка со станцией в автоматическом режиме. В 2024 году корабль должен был доставить к станции первый экипаж.

Рогозин сообщил, что корабль «Федерация» не будет летать к МКС

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