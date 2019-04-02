Космос

Рогозин рассказал, почему уволил «нерадивых» разработчиков «Федерации»РИА Новости 13:22

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что разработчиков корабля "Федерация" пришлось уволить, чтобы уложиться в установленные сроки.
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Рогозин назвал причину увольнения «нерадивых» разработчиков «Федерации»

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DP.RU13:43
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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