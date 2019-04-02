Космос
Рогозин рассказал, почему уволил «нерадивых» разработчиков «Федерации»РИА Новости 13:22
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что разработчиков корабля "Федерация" пришлось уволить, чтобы уложиться в установленные сроки.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:22, Ашберн
Общество
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
Обновлено в 13:08
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В Россию прекращают ввоз двух противоопухолевых препаратов
Росздравнадзор сообщил о прекращении ввоза в РФ двух препаратов, применяемых при лечении онкологии.
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Происшествия
В Астрахани восьмилетний мальчик сбежал в «кругосветное путешествие»
Восьмилетний мальчик из Астрахани отправился в «кругосветное путешествие». Дома он оставил соответствующую записку.
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Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Обновлено в 13:41
Происшествия
Врачи прооперировали одного из пострадавших при взрыве в Петербурге
По данным ведомства, состояние еще троих пострадавших оценивается как стабильное и не вызывает опасения. Угрозы жизни военнослужащих нет.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие
ВКС России получили первый самолет Ил-76МД-90А
Военно-транспортная авиация ВКС России впервые после четырехлетнего перерыва получила новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
В Петербурге вывели из цеха новейший корабль «Владимир Емельянов»
В Санкт-Петербурге вывели из цеха новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов".
Обновлено в 10:21
Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
Минобороны указало ОЗХО на нестыковки в докладе о химатаке в Думе
Минобороны указало ОЗХО на «многочисленные противоречия и нестыковки» в докладе организации, которые указывают на постановочный характер инцидента.
Обновлено в 13:26
Музыка
Сергей Лазарев выступит на «Евровидении» под номером 13
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС
Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите.
Обновлено вчера в 20:01
Армия и оружие
Ополченцы в Донбассе уничтожили «Ведьму»
Обновлено в 13:12
Футбол
Реконструкция стадиона «Реала» «Сантьяго Бернабеу» займет 3,5 года
Реконструкция домашнего стадиона мадридского футбольного клуба "Реал" "Сантьяго Бернабеу" продлится три с половиной года.
Обновлено в 11:37
Космос
Астрономы убедились, что квазары не «прибиты гвоздями» к небу
Квазары принадлежат к более широкому классу астрономических объектов под названием активные ядра галактик.
Обновлено в 05:29
Политика
Ассанж нарушал условия своего пребывания в посольстве Эквадора
Президент Эквадора Ленин Морено рассказал в интервью журналистам, что находящийся в посольстве южноамериканской страны в Лондоне основатель WikiLeaks («Викиликс») Джулиан Ассанж систематически нарушал условия, на которых ему было предоставлено убежище в дипмиссии.
Обновлено в 13:06
Происшествия
В зоне отчуждения Чернобыля вспыхнул пожар
В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 14:09
Авто
Volkswagen показала тизер нового электрического кроссовера
На автосалоне в Шанхае (Китай), который пройдет в период с 16 по 24 апреля 2019 года, компания Volkswagen покажет концептуальный электрический кроссовер ID.
Обновлено в 11:22
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»
Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:1. Эта победа стала для уфимских хоккеистов первой в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.
Обновлено в 12:43
Футбол
В 2018 году ФК «Краснодар» выплатил посредникам более 1 млн евро
В 2018 году ФК «Краснодар» приобрел полузащитников Кристиана Куэву (сумма трансфера по данным Transfermarkt составила 8 млн евро) и Дмитрия Стоцкого (2 млн евро), защитников Уроша Спаича (6 млн евро), Йона Фьолусона (600 тыс. евро) Игоря Калинина.
Обновлено в 09:17
Политика
Порошенко поручил проверить руководство «Укроборонпрома» на полиграфе
Президент Украины Петр Порошенко после ряда громких расследований журналистов о хищениях и коррупции в оборонной сфере поручил проверить на полиграфе руководство госконцерна "Укроборонпром", сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
В Саудовской Аравии начато строительство первого военного авиацентра
Первый военный авиационный центр откроется в восточной провинции Саудовской Аравии, сообщил официальный Twitter-аккаунт Министерства иностранных дел королевства.
Обновлено вчера в 11:18
Экономика
ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах.
Обновлено в 06:09
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении власти
После вступления в силу закона об оскорблении территориальные органы Роскомнадзора проводят профилактическую работу со СМИ, сообщил он: сотрудники пытаются оперативно прекратить распространение неправомерной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности.
Обновлено в 11:18
Политика
Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
Милонов ответил Панину на слова о «злобных россиянах»
Обновлено в 11:26