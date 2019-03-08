Рогозин рассказал об отставании «Роскосмоса» от NASAИзвестия 07:23

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что не видит критического отставания российской компании от американской организации NASA в технологическом плане. Об этом он написал в пятницу, 8 марта, в своем Twitter.

Рогозин рассказал об отставании «Роскосмоса» от NASA

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