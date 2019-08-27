Политика
Суть событийРогозин рассказал об аппаратуре, отказавшей при стыковке «Союза» с МКС
"Союз" пристыковался к МКС со второй попытки. Корабль "Союз МС-14", который должен был доставить на Международную космическую станцию робота "Федора" и более 600 килограмм груза, не смог пристыковаться с первой попытки. Возникшие проблемы связывают с отказавшей аппаратурой.
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Мной принято решение о создании комиссии, которая должна оценить состояние станции, всех её блоков, агрегатов.
— Дмитрий Рогозин, российский политикRT на русском 00:25
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Новый Land Rover Defender снимается в «бондиане»
Судя по снимку, Defender нового поколения сохранит «квадратный» силуэт, узнаваемый по концепту Land Rover DC100 образца 2011 года, привнеся в него черты современных моделей Land Rover.
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У пострадавшей в Турции российской девочки началась лихорадка
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В ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) началась проверка по поводу публикации в открытых источниках персональных данных сотрудников компании, сообщил РБК представитель РЖД.
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Просрочка по потребкредитам в России снизилась вдвое
Уровень просрочки по потребкредитам за последние три года (с середины 2016-го) снизился почти в два раза — с 8% до 4%, говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:52
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Употребление масла для жарки может спровоцировать рак толстой кишки
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Генпрокуратура попросила возбудить дело против сотрудников «Крестов»
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Макрон заявил, что Франции нужно построить новые отношения с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что государству необходимо глубоко переосмыслить и построить новые отношения с Россией.
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