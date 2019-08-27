Политика
Газета.RuРогозин рассказал об отказавшей при стыковке «Союза» с МКС аппаратуре
Отмечается, что при первой попытке стыковки произошел сбой в функционировании аппаратуры системы сближения "Курс". Рогозин заявил, что система была сделана не в России и эксплуатировалась уже десять лет.
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Мной принято решение о создании комиссии, которая должна оценить состояние станции, всех её блоков, агрегатов.
— Дмитрий Рогозин, российский политикRT на русском 00:25
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Политика
Путин разрешил Эрдогану купить Су-57
Газета.Ru 09:57
Религия
Православные отметят Успение Пресвятой Богородицы
28 августа верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.
Park72.ru 07:00
Происшествия
Полицейские задержаны по подозрению в надругательстве в Анапе
Газета.Ru вчера в 15:18
Общество
Мэрия обжаловала решение суда по митингу оппозиции 31 августа
Российская газета 10:14
Экономика
Сбербанк начал разработку нового логотипа
Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.
РБК 09:24
Космос
Один из спутников системы ГЛОНАСС выведен на техобслуживание
ТАСС вчера в 05:12
Энергетика
Кобылкин заявил о росте числа месторождений с трудноизвлекаемой нефтью
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил о росте доли месторождений в России, где добывать нефть сложно.
RT на русском 12:05
Политика
Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
RT на русском 05:53
Футбол
Фанаты «Црвены Звезды» пригнали танк Т-55 к стадиону в Белграде
Фанаты белградской "Црвены Звезды" подвезли к домашнему стадиону команды советский танк Т-55.
Pravda.Ru 11:23
Политика
«Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%
Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.
RT на русском 10:29
Политика
Верховный суд отказал в регистрации Яшину, Русаковой и Янкаускасу
Верховный суд России отклонил жалобы муниципальных депутатов Ильи Яшина, Елены Русаковой и Константина Янкаускаса на отказ зарегистрировать их кандидатами в Мосгордуму.
Интерфакс 09:17
Единоборства
Тренер Нурмагомедова рассказал, что может помешать Хабибу в Абу-Даби
Американский специалист Хавьер Мендес, тренирующий бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, рассказал какие обстоятельства могут помешать россиянину в сентябрьском бою против Дастина Порье в Абу-Даби.
МК-Спорт 10:09
Армия и оружие
Новейшие авиабомбы показали на МАКС-2019
Две новые авиабомбы представила корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 27 августа на авиасалоне МАКС-2019, сообщает пресс-служба концерна.
Красная весна 11:03
Армия и оружие
Опубликовано видео стрельбы из самого мощного в мире миномета
Военное обозрение 04:22
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Законопроект об установлении Дня окончания стояния на реке Угре как памятной даты освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости российским государством со столицей в Москве внес в июне 2019 года депутат от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»).
Lenta.ru 08:48
Происшествия
СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме
Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
Российская газета 10:18
Политика
Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе
Еще один сенатор США, представитель Демократической партии Крис Мерфи заявил, что Россия отказала ему в получении въездной визы, передает ТАСС.
Lenta.ru 13:04
Футбол
Защитник «Севильи» Гомес не перейдёт в ЦСКА
Защитник «Севильи» Серджи Гомес не перейдёт в московский ЦСКА, сообщает El Desmarque.
Чемпионат 13:26
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева покрестила годовалую дочь
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева и 31-летний хоккеист Игорь Макаров крестили годовалую дочь Машу.
Вечерняя Москва 07:06
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
Megaobzor.com 25 августа в 08:53
Происшествия
Минюст изучит решение ЕСПЧ по делу Магнитского
Минюст РФ в течение трех месяцев примет решение об обжаловании постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате РФ представителям аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского € 34 тыс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РФ.
ТАСС 05:01
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудили меры по нормализации в Идлибе
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили дополнительные меры по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе.
Известия 12:32