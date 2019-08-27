Политика

Газета.RuГазета.RuРогозин рассказал об отказавшей при стыковке «Союза» с МКС аппаратуре

Отмечается, что при первой попытке стыковки произошел сбой в функционировании аппаратуры системы сближения "Курс". Рогозин заявил, что система была сделана не в России и эксплуатировалась уже десять лет.
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Дмитрий Рогозин
Мной принято решение о создании комиссии, которая должна оценить состояние станции, всех её блоков, агрегатов.
— Дмитрий Рогозин, российский политикRT на русском 00:25

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Рогозин сообщил детали об отказавшей при стыковке «Союза» аппаратуре

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