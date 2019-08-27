Политика
Суть событийРогозин рассказал об аппаратуре, отказавшей при стыковке «Союза» с МКС
"Союз" пристыковался к МКС со второй попытки. Корабль "Союз МС-14", который должен был доставить на Международную космическую станцию робота "Федора" и более 600 килограмм груза, не смог пристыковаться с первой попытки. Возникшие проблемы связывают с отказавшей аппаратурой.
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Мной принято решение о создании комиссии, которая должна оценить состояние станции, всех её блоков, агрегатов.
— Дмитрий Рогозин, российский политикRT на русском 00:25
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Обнаружена масштабная утечка данных россиян из-за оборудования СОРМ
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