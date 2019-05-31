Политика
Рогозин рассказал о зависимости Пентагона от «Союзов»Газета.Ru 06:06
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Пентагон не может оборвать сотрудничество с российской госкорпорацией до конца 2022 года, потому что доставляет астронавтов на МКС на российских "Союзах" передает РИА "Новости".
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Армия и оружие
Минобороны запланировало два пуска ракет «Сармат»
Обновлено вчера в 15:11
Экономика
НТВ опубликовал детали по новому делу против Ходорковского
Обновлено в 06:51
Музыка
Микелла Абрамова и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Представитель пресс-службы мероприятия сообщил, что Микелла Абрамова и Ержан Максим спели дуэтом в финале «Детской новой волны».
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
Трое погибли в результате захвата заложников в Цюрихе
60-летний мужчина захватил двух женщин в заложники в одном из домов в швейцарском Цюрихе.
Обновлено в 07:36
Транспорт
Разработчики генплана Воронежа отказались от метро в пользу трамвая
Разработчики генплана областного центра – Научно-исследовательский и проектный институт генплана Москвы – озвучили планы по возвращению и развитию трамвая в Воронеже.
Обновлено в 06:36
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Общество
В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
Обновлено в 06:49
Политика
Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе
Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено в 08:00
Происшествия
«Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ
Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Здоровье
Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян
Переход на здоровое питание и регулярные тренировки в рамках нацпроектов может оказаться не по карману многим россиянам, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова в интервью РИА Новости.
Обновлено в 02:43
Экономика
Таинственный инвестор намерен купить 25% всех биткоинов
Если инвестор начнёт тратить сотни миллионов долларов на покупку всех доступных биткоинов, цена первой криптовалюты может запросто взлететь до новых максимумов.
Обновлено в 06:10
Политика
Российского дипломата в Косово объявили персоной нон грата
Российского дипломата, сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова с 31 мая объявили персоной нон грата в этой непризнанной республике.
Обновлено в 08:02
Наука
Ученые объяснили нечувствительность землекопов к боли
Болевая нечувствительность голых землекопов была обнаружена около 10 лет назад Гэри Лювином (Gary Lewin) из немецкого Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка.
Обновлено в 06:56
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Раскол между Меган Маркл и Кейт Миддлтон ударил по Королевскому фонду
Поводом для скандала стала информация о том, что Меган Маркл, носящая титул герцогини Сассекской, и принц Гарри отказались от участия в деятельности благотворительного Королевского фонда, который изначально был создан двумя новоиспеченными супружескими парами.
Обновлено в 04:46
Здоровье
На Гавайях завелись черви, поедающие человеческий мозг
Обновлено в 08:17
Общество
МЧС предупредило о грозе и граде в Подмосковье
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
В Астрахани судебные приставы разыскали на кладбище должника по алиментам, который пытался спрятаться в выкопанной могиле.
Обновлено в 03:28
Политика
Путин присвоил аэропортам имена великих россиян
Обновлено в 05:51
Хоккей
Жена Овечкина рассказала о ссорах с мужем
Анастасия Овечкина, жена хоккеиста сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, призналась, что и у них с мужем случаются ссоры, но отметила, что не было такого, чтобы доходило чуть ли не до расставания.
Обновлено в 05:16
Экономика
Костин предложил ограничить ЦБ в сроках владения санированными банками
На съезде Ассоциации банков России президент ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков.
Обновлено в 05:11
Политика
Зеленский пообещал независимость антикоррупционным органам Украины
Президент Украины Владимир Зеленский гарантировал независимость деятельности антикоррупционных органов.
Обновлено в 06:30
Спорт
Полина Цурская завершила карьеру в 17 лет
Российская фигуристка Полина Цурская завершила спортивную карьеру в 17 лет.
Обновлено в 02:54