Политика

Рогозин рассказал о зависимости Пентагона от «Союзов»Газета.Ru 06:06

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Пентагон не может оборвать сотрудничество с российской госкорпорацией до конца 2022 года, потому что доставляет астронавтов на МКС на российских "Союзах" передает РИА "Новости".
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Рогозин: новая ракета «Союз-5» создается для захвата рынка коммерческих пусков

ТАСС05:08

Рогозин оценил запрет США пользоваться «космическими услугами» России

Известия05:16

Рогозин рассказал о зависимости Пентагона от «Союзов»

Газета.Ru06:06

Рогозин заявил о готовности РФ «пободаться» с США на рынке космических запусков

Интерфакс04:51

Россия начала производство новой ракеты «Союз-5»

Эхо Москвы05:31

Рогозин прокомментировал запрет Пентагона на использование российских ракет

РИА Новости04:55

Роскосмос назвал недобросовестной конкуренцией запрет Пентагона на использование российских ракет

Накануне.Ru00:58
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Армия и оружие

Минобороны запланировало два пуска ракет «Сармат»

Обновлено вчера в 15:11
Экономика

НТВ опубликовал детали по новому делу против Ходорковского

Обновлено в 06:51
Музыка

Микелла Абрамова и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Представитель пресс-службы мероприятия сообщил, что Микелла Абрамова и Ержан Максим спели дуэтом в финале «Детской новой волны».
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия

Трое погибли в результате захвата заложников в Цюрихе

60-летний мужчина захватил двух женщин в заложники в одном из домов в швейцарском Цюрихе.
Обновлено в 07:36
Транспорт

Разработчики генплана Воронежа отказались от метро в пользу трамвая

Разработчики генплана областного центра – Научно-исследовательский и проектный институт генплана Москвы – озвучили планы по возвращению и развитию трамвая в Воронеже.
Обновлено в 06:36
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Общество

В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива

Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
Обновлено в 06:49
Происшествия

На Университетской набережной у кареты на ходу отвалилось колесо

Обновлено в 08:15
Культура

Джоан Роулинг напишет четыре новые книги о вселенной Гарри Поттера

Обновлено в 07:06
Политика

Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе

Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей

Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено в 08:00
Происшествия

«Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ

Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:50
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Здоровье

Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян

Переход на здоровое питание и регулярные тренировки в рамках нацпроектов может оказаться не по карману многим россиянам, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова в интервью РИА Новости.
Обновлено в 02:43
Экономика

Таинственный инвестор намерен купить 25% всех биткоинов

Если инвестор начнёт тратить сотни миллионов долларов на покупку всех доступных биткоинов, цена первой криптовалюты может запросто взлететь до новых максимумов.
Обновлено в 06:10
Политика

Российского дипломата в Косово объявили персоной нон грата

Российского дипломата, сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова с 31 мая объявили персоной нон грата в этой непризнанной республике.
Обновлено в 08:02
Наука

Ученые объяснили нечувствительность землекопов к боли

Болевая нечувствительность голых землекопов была обнаружена около 10 лет назад Гэри Лювином (Gary Lewin) из немецкого Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка.
Обновлено в 06:56
Культура

Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу

Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Общество

В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге

Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес

Раскол между Меган Маркл и Кейт Миддлтон ударил по Королевскому фонду

Поводом для скандала стала информация о том, что Меган Маркл, носящая титул герцогини Сассекской, и принц Гарри отказались от участия в деятельности благотворительного Королевского фонда, который изначально был создан двумя новоиспеченными супружескими парами.
Обновлено в 04:46
Здоровье

На Гавайях завелись черви, поедающие человеческий мозг

Обновлено в 08:17
Общество

МЧС предупредило о грозе и граде в Подмосковье

Обновлено вчера в 09:07
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

В Астрахани судебные приставы разыскали на кладбище должника по алиментам, который пытался спрятаться в выкопанной могиле.
Обновлено в 03:28
Политика

Путин присвоил аэропортам имена великих россиян

Обновлено в 05:51
Хоккей

Жена Овечкина рассказала о ссорах с мужем

Анастасия Овечкина, жена хоккеиста сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, призналась, что и у них с мужем случаются ссоры, но отметила, что не было такого, чтобы доходило чуть ли не до расставания.
Обновлено в 05:16
Экономика

Костин предложил ограничить ЦБ в сроках владения санированными банками

На съезде Ассоциации банков России президент ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Число пострадавших при ЧП с батутом в Улан-Удэ увеличилось до шести

Обновлено в 01:34
Политика

Зеленский пообещал независимость антикоррупционным органам Украины

Президент Украины Владимир Зеленский гарантировал независимость деятельности антикоррупционных органов.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Московская школьница ранила себя, делая селфи с пистолетом

Обновлено в 05:36
Спорт

Полина Цурская завершила карьеру в 17 лет

Российская фигуристка Полина Цурская завершила спортивную карьеру в 17 лет.
Обновлено в 02:54
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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