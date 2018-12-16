Продолжительность полёта - 3 часа. Через полтора года будем доставлять на МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя.

«Пуск грузового корабля «Прогресс» по двухвитковой сверхкороткой схеме планируем повторить в марте следующего года», — написал глава компании Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter 16 декабря. Это будет уже второй опыт «Роскосмоса» по доставке грузов по соответствующей схеме.

Рогозин рассказал о запуске «Прогресса» по двухвитковой схеме

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