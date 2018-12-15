Космос

Рогозин рассказал о запуске «Прогресса» по двухвитковой схеме
Известия
11:05

«Пуск грузового корабля «Прогресс» по двухвитковой сверхкороткой схеме планируем повторить в марте следующего года», — написал глава компании Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter 16 декабря. Это будет уже второй опыт «Роскосмоса» по доставке грузов по соответствующей схеме.
Известия11:05
Дмитрий Рогозин
Продолжительность полёта - 3 часа. Через полтора года будем доставлять на МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя.
— Дмитрий Рогозин, российский политикЦарьград 11:47
с чего всё началось
Полеты космических туристов к Международной космической станции (МКС) начнутся в 2020 году, написал
 в своем Twitter глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
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Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. Доктор философских наук, доктор технических наук.
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