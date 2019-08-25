Экипаж корабля «Союз МС-13» провел удачную тренировку по перестыковке корабля от одного модуля к другому. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Рогозин рассказал о тренировке экипажа перед перестыковкой «Союза»

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