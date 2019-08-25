Космос
Рогозин оценил готовность экипажа к перестыковке «Союза» с МКСРБК 09:12
Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту стартовал с космодрома Байконур 22 августа на смену «Союзу МС-13». 24 августа произошла неудачная стыковка корабля с МКС — корабль сначала приблизился к станции, а затем стал отдаляться, после чего отошел на безопасное расстояние.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен морпех ВСУ
Обновлено в 13:34
Политика
В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля
Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено в 08:30
Происшествия
В Москву вертолетом доставили ребенка, на которого упала дверь
Санитарный вертолет Московского авиационного центра доставил в больницу Москвы ребенка, на которого упала металлическая дверь в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
Обновлено в 13:12
Происшествия
В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд
Неизвестные забросали камнями поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Махачкалу, когда он проходил по территории Чечни.
Обновлено в 13:31
Культура
Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию
Обновлено в 07:24
Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02
Футбол
Дубль Лебеденко принес «Торпедо» победу над «Енисеем» в матче ФНЛ
Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0 в пользу "Торпедо", в составе которого дубль оформил Игорь Лебеденко (9-я и 21-я минуты).
Обновлено в 13:07
Происшествия
В Ростовской области заключенный сбежал из колонии
Обновлено в 11:57
Армия и оружие
Высший пилотаж на истребителях Су-57 показали на видео
Видео с тренировкой пилотов смогли заснять жители поселка Жуковский – вероятно, Су-57 отрабатывают программу для грядущего авиасалона МАКС-2019, который откроется для посетителей 27 августа.
Обновлено в 12:03
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено вчера в 11:20
Футбол
ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу
Футболисты московского ЦСКА нанесли крупное поражение грозненскому "Ахмату" в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 11:34
Происшествия
В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками
В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:12
Политика
Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7
Обновлено в 02:38
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено 23 августа в 06:31
Происшествия
Российский губернатор пожалел о невозможности казнить убийцу ветерана
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал убийство 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которое произошло ранее в регионе.
Обновлено вчера в 15:49
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Энергетика
Прибыль китайской Sinopec за полгода упала почти на 30%
Прибыль китайской нефтегазовой и нефтехимической корпорации Sinopec за полгода упала в годовом исчислении на 27%, сообщает Reuters.
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево
"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Культура
Актера Олега Меньшикова экстренно доставили в реанимацию
Обновлено в 02:39
Политика
В Абхазии ответили на заявление Тбилиси о выборах
Выборы президента Абхазии соответствуют всем правовым и демократическим нормам и стандартам, проходят в строгом соответствии с законодательством, заявил РИА Новости абхазский министр иностранных дел Даур Кове, комментируя заявление Тбилиси.
Обновлено в 09:12
Политика
В Госдуме одобрили лишение росгвардейцев анонимности
В комитете Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции одобрили идею принять закон, который обяжет сотрудников Росгвардии носить на форме номер, чтобы их личность можно было установить.
Обновлено в 10:20
Экономика
ГАЗ может разориться из-за американских санкций в 2020 году
«Группа ГАЗ», крупнейший российский производитель коммерческих автомобилей, вынуждена сокращать производство из-за американских санкций.
Обновлено в 05:52
Политика
Компании из Китая приобрели более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Более 50% акций украинского завода «Мотор Сич», сотрудники которого занимаются производством авиационных двигателей, приобрели китайские компании Skyrizon и Xinwei Group.
Обновлено в 12:33
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки взяли французскую крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено в 05:40
Футбол
Гол Бекао принес «Удинезе» победу над «Миланом»
«Удинезе» одержал победу над «Миланом» в матче первого тура серии А. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник Родриго Бекао, который в прошлом сезоне выступал за ЦСКА.
Обновлено в 14:02