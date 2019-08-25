Космос
Рогозин рассказал о тренировке экипажа МКС перед перестыковкой «Союза»Ведомости 09:22
Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС), провели тренировку по перестыковке космического корабля «Союз МС-13», сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter. По его словам, тренировка прошла без замечаний, экипаж готов к операции.
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Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
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Названа причина обрушения моста в Харькове
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Футбол
«Манчестер Сити» победил «Борнмут», Агуэро оформил дубль
«Манчестер Сити» в матче 3-го тура чемпионата Англии в гостях победил «Борнмут» со счетом 3:1. Дубль оформил Серхио Агуэро.
Обновлено в 10:59
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Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию
Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел во французский город Биарриц, где проходит саммит «Большой семёрки» (G7).
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Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
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Происшествия
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Политика
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Экономика
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Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
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Происшествия
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
Убивший ветерана ради наркотиков россиянин помогал ему 5 лет назад
24 августа сообщалось, что в Калуге задержали мужчину, убившего 92-летнего ветерана ради денег на наркотики.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Джереми Кларксон рассказал, как Елизавета II помогла ему похудеть
Обновлено вчера в 21:18
Шоу-бизнес
Жительница ОАЭ подала на развод из-за чрезмерной любви мужа
Жительница Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) не смогла смириться с чрезмерной любовью со стороны супруга и решила подать документы на развод.
Обновлено в 00:39
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:16
Общество
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Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено 23 августа в 06:31
Политика
В аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна нашли признаки монтажа
Специалисты нашли признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич грубо высказывается о жителях Тулуна.
Обновлено в 09:14
Политика
Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Общество
Празднование Дня флага в Москве собрало полмиллиона участников
Около полумиллиона жителей и гостей столицы посетили 24 августа торжественные мероприятия в Москве, посвященные 350-летию Государственного флага России.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия
Иностранная туристка получила травму на аттракционе в Сочи
Проверку обстоятельств получения травмы иностранной туристкой во время катания на летних санках (родельбан) в городе Сочи проводят сотрудники аттракциона.
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Шоу-бизнес
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Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что это "оскорбление национальной валюты" Сын актера и ведущего Игоря Верника, Григорий Верник, опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой вытирает нос пятитысячной купюрой.
Обновлено в 07:41
Происшествия
В Берлине задержан россиянин, подозреваемый в убийстве грузина
В Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии задержан россиянин.
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Политика
Трамп заявил об ужесточении пошлин на китайские товары
Американский президент Дональд Трамп анонсировал повышение на 5% ранее намеченных пошлин на китайские товары и продукцию, которые будут импортированы.
Обновлено 23 августа в 18:54
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Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами
Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.
Обновлено вчера в 10:31
Музыка
Композитор Игорь Крутой заявил, что «Новая волна» не вернется в Юрмалу
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу и будет проводиться только в Сочи.
Обновлено в 08:16
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«Монако» упустил победу над «Нимом»
25 августа в городе Монако на стадионе «Луи II» был разыгран матч 3-го тура французской Лиги 1 между командами «Монако» и «Ним».
Обновлено в 11:06
Происшествия
В Королеве на территории завода ЦНИИмаш произошел пожар
В подмосковном Королеве на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) произошло возгорание.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
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