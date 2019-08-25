Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС), провели тренировку по перестыковке космического корабля «Союз МС-13», сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter. По его словам, тренировка прошла без замечаний, экипаж готов к операции.

Рогозин рассказал о тренировке экипажа МКС перед перестыковкой «Союза»

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