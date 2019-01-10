Политика
"Роскосмос" в этом году примет новую стратегию развития, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
РИА Новости04:03
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Заявления, в том числе американцев, относительно того, что они вот-вот будут летать своими кораблями, тоже оказались несколько поспешными. Сейчас мы имеем со стороны американских партнёров заявки на продолжение полётов и их астронавтов нашими кораблями.
— Дмитрий Рогозин, российский политикNews.ru вчера в 23:27
с чего всё началось
За последние месяцы российскую космическую отрасль сопровождала серия громких скандалов: уголовное дело о госизмене против 75-летнего ученого, авария корабля «Союз» с экипажем на борту, загадочное отверстие на борту МКС и доклад Счетной палаты о нарушениях на сотни миллиардов рублей.РБКвчера в 22:59
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