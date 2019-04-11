Политика
Рогозин раскритиковал планы США по высадке на ЛунуПолитическая Экспертиза 06:03
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Соединенные Штаты под видом высадки на Луну намерены провести военную операцию. Как пояснил Рогозин в интервью Комсомольской правде, сейчас США реализуют политическую задачу по высадке человека на спутник Земли. Однако цель этого до конца неясна.
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Мы же понимаем, что и в прошлые десятилетия, и сейчас часто такого рода операции в космосе являются некоей ширмой для проведения неких недекларируемых операций. Космос бывает не только гражданским.
— Дмитрий Рогозин, российский политикТАСС 05:30
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