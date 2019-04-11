Рогозин раскритиковал планы США по высадке на ЛунуПолитическая Экспертиза 06:03

Мы же понимаем, что и в прошлые десятилетия, и сейчас часто такого рода операции в космосе являются некоей ширмой для проведения неких недекларируемых операций. Космос бывает не только гражданским.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Соединенные Штаты под видом высадки на Луну намерены провести военную операцию. Как пояснил Рогозин в интервью Комсомольской правде, сейчас США реализуют политическую задачу по высадке человека на спутник Земли. Однако цель этого до конца неясна.

Рогозин раскритиковал планы США по высадке на Луну

Экономика Глава МВФ назвала макроэкономическую ситуацию в России «здоровой» Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на пресс-конференции заявила, что макроэкономическая ситуация в России является "здоровой".

Происшествия Главный пилот Аэрофлота оштрафован на 250 тысяч рублей за дачу взятки Тушинский суд Москвы признал виновным в даче взятки главного пилота Аэрофлота Анатолия Якимчука и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.

Политика МИД потребовал от США освободить россиянку Осипову Мария Захарова, официальный представитель МИД, призвала Штаты «прекратить правовой произвол». История Богданы Осиповой началась в 2014 году.

Шоу-бизнес Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в Лондоне Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в самом центре Лондона – у Букингемского дворца.

Политика РФ зеркально ответит на притеснения СМИ во Франции Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет зеркально относиться к французским журналистам в ответ на притеснения российских СМИ во Франции.

Происшествия Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос американцу Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта.

Политика Манжосову заплатили за рассказ о Зеленском — участник «95 квартала» Впоследствии появилось СМС-сообщение якобы от имени Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.

Общество Жительница Челнов прокатилась за рулем машины с младенцем на руках Жительница Набережных Челнов прокатилась за рулем автомобиля с младенцем на руках.

Технологии За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.

Происшествия Джулиана Ассанжа доставили в Вестминстерский суд в Лондоне Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа доставили в Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, сообщает «РИА Новости».

Экономика Газпром может выплатить рекордные дивиденды за 2018 год Правление Газпрома сформировало перечень предложений к годовому общему собранию акционеров компании, среди которых содержится решение о выплате дивидендов за 2018 год в размере 246,9 млрд рублей, то есть 10,43 рубля на одну акцию.

Происшествия В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.

Общество Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.

Футбол Месси получил трещину носовой перегородки в матче ЛЧ Стала известна травма нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", сообщает "Советский спорт".

Космос Она сфотографировала черную дыру: что мы знаем об ученой Кэти Боумен Благодаря Кэти Боумен 10 апреля 2019 года мир впервые увидел изображение черной дыры.

Авто Subaru опубликовала фото нового Outback Компания Subaru представит Outback нового поколения на автосалоне в Нью-Йорке. Премьера намечена на 17 апреля.

Технологии В приложениях такси нашли опасные уязвимости Роскачество проанализировало работу приложений такси и нашли в них опасные уязвимости, сообщает газета «Известия».

Спорт Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Шоу-бизнес В браке с Филиппом Киркоровым Алла Пугачева ждала ребенка До брака с Филиппом Киркоровым Алла Пугачева была замужем за своим концертным директором Евгением Болдиным.

Общество Всемирное лицемерие победило: Маргарита Симоньян об аресте Ассанжа Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян дала оценку аресту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сказав, что всемирное лицемерие победило.

Политика Порошенко намерен стать депутатом Европарламента Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что будет баллотироваться в депутаты Европарламента в 2024 году.

Происшествия Суд отправил Майкла Калви под домашний арест Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.