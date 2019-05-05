Политика

Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкцияхРИА Новости 07:55

Глава "Роскосмоса", бывший представитель России при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин прокомментировал слова американского адмирала и экс-главкома альянса Джеймса Ставридиса о новых антироссийских санкциях.
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