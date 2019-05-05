Политика
Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкцияхРИА Новости 07:55
Глава "Роскосмоса", бывший представитель России при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин прокомментировал слова американского адмирала и экс-главкома альянса Джеймса Ставридиса о новых антироссийских санкциях.
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Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Обновлено в 07:04
Общество
Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра
Обновлено в 09:56
Происшествия
Звезды шоу Stand Up погибли в ДТП
В Краснодарском крае в страшном ДТП погибли пять человек, двое из которых оказались комиками общероссийского шоу Stand Up.
Обновлено вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу
Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено вчера в 04:58
Армия и оружие
Палестинские боевики пообещали сорвать «Евровидение» в Израиле
Террористические группировки Палестины заявили, что сорвут музыкальный конкурс «Евровидение» в Израиле, чтобы отпугнуть поток тысяч туристов в страну.
Обновлено в 08:47
Общество
Близнецов ждут финансовые трудности, Весы поверят в любовь: прогноз таролога
Неделя ознаменована трудными начинаниями в профессиональной деятельности. В конце месяца можно ждать денежных поступлений.
Обновлено в 06:15
Политика
Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский в интервью РИА "Новости" отметил, что не исключает, что Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), если не удастся найти компромисс.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Уфе на канатной дороге застряли семь пассажиров
Обновлено в 06:42
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Политика
Неизвестные осквернили храм УПЦ
Обновлено в 09:08
Авто
Dodge Durango SRT Pursuit Trap или безумный 797-сильный внедорожник
Для участия в гонке Tire Rack One Lap of America, которая проходит с 4 по 11 мая, инженеры подразделения SRT Engineering подготовили модифицированную версию внедорожника Dodge Durango SRT Pursuit Trap.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Военнослужащие привели в порядок более 100 мемориалов в Ленобласти и под Калининградом
Военнослужащие Балтийского флота вместе с членами своих семей привели в порядок более ста мемориалов и памятников событиям Великой Отечественной войны в Ленинградской и Калининградской областях.
Обновлено в 07:47
Здоровье
Специалисты назвали самые ранние признаки болезни Паркинсона, скрывающиеся в глазах
По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, пациенты с болезнью Паркинсона часто испытывают различные проблемы со зрением.
Обновлено в 08:08
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным
Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Культура
Участники группы Queen стали богаче королевы Великобритании
Состояние всех действующих членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 04:16
Политика
Помпео заявил о необходимости России «убраться прочь» из Венесуэлы
Позиция США заключается в том, что Россия должна прекратить вмешательство во внутреннюю политику Венесуэлы и других стран.
Обновлено в 09:57
Здоровье
В Башкирии стало меньше врачей и медсестер
Если в конце 2018 года на 10 тысяч населения в республике работало 34,6 врача и 93,6 медика среднего звена, то в первом квартале 2019 года их стало 31,4 и 84,9 человека соответственно.
Обновлено в 04:26
Футбол
Вручение чемпионской медали Кокорину поставили под сомнение
Стало известно, сможет ли нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин получить золотую медаль чемпионата России в СИЗО «Бутырка».
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Турция предложила России соглашение по курдскому региону Сирии
Ранее турецкие части провели операции «Щит Ефрата» и «Оливковая ветвь» против курдских повстанческих сил в Сирии.
Обновлено в 09:15
Игры
UBOAT — Симулятор окупился всего за час
Обновлено в 04:00
Политика
СМИ узнали причину отставки министра обороны Великобритании
Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:41
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри переедут в Калифорнию после рождения ребенка
Супруга принца Гарри родилась в родилась и выросла в Лос-Анджелесе, поэтому после рождения ребенка герцог и герцогиня Сассекские хотят переехать в Калифорнию.
Обновлено в 05:44
Политика
Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает «РИА Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимира Сидорова.
Обновлено в 08:18
Единоборства
Федор Емельяненко еще не принял решения о своей карьере
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко еще не принял решения о своем будущем.
Обновлено в 07:56