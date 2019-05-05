Политика
Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкцияхРИА Новости 07:55
Глава "Роскосмоса", бывший представитель России при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин прокомментировал слова американского адмирала и экс-главкома альянса Джеймса Ставридиса о новых антироссийских санкциях.
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Джеймс, это даже не смешно. Ты сказал мне однажды, что начал понимать Россию. Очевидно, что процесс понимания не завершен… Мой дружеский совет тебе, Джеймс, будет следующим: пришло время остановить разжигание русофобии и усугубления ситуации в наших двусторонних отношениях.
— Дмитрий Рогозин, российский политикФедералПресс 07:12
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