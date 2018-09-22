Политика

Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкцияхГазета.Ru 09:56

Директор Роскосмоса и экс-постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин прокомментировал слова адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса о новых санкциях в отношении РФ. По его мнению, американский военный "не до конца понимает Россию" и должен "прекратить разжигание русофобии".
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Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях

РИА Новости07:55
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Дмитрий Рогозин
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Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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