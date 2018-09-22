Политика

Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкцияхГазета.Ru 09:56

Директор Роскосмоса и экс-постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин прокомментировал слова адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса о новых санкциях в отношении РФ. По его мнению, американский военный "не до конца понимает Россию" и должен "прекратить разжигание русофобии".
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Рогозин напомнил экс-главкому НАТО о Великой Отечественной

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Рогозин ответил экс-главкому НАТО, который предложил запретить россиянам въезд в США

ТАСС05:51
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Происшествия

В Киеве пьяный мужчина обстрелял прохожих

В Оболонском районе Киева пьяный мужчина открыл стрельбу по прохожим и скрылся на машине с военными номерами.
Обновлено в 17:16
Происшествия

В Шереметьево загорелся самолет

Ранее появилась информация, что в аэропорт из-за возгорания на борту экстренно вернулся пассажирский Superjet-100 компании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Мурманск.
Обновлено в 11:48
Происшествия

В сгоревшем в аэропорту Шереметьево самолете был иностранец

Гражданин иностранного государства присутствовал на борту самолета компании «Аэрофлот», сгоревшего в аэропорту Шереметьево после аварийной посадки.
Обновлено в 15:28
Происшествия

Superjet приземлился в Шереметьево без связи с диспетчерами

Обновлено в 15:22
Армия и оружие

Сирия: боевики продолжают готовить наступление на город Хама

Обновлено в 15:30
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Культура

«Мстители» вновь возглавили американский бокс-офис

Лидером американского бокс-офиса от 3-5 марта ожидаема стала заключительная часть "Мстителей" - в свои вторые выходные супергеройская лента заработала на домашнем рынке еще $145,8 млн, доведя общую кассу по миру до сумасшедших $2,19 млрд.
Обновлено в 17:11
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено в 16:45
Происшествия

В Госдуме предложили приостановить эксплуатацию SSJ-100

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Михаил Романов сообщил, что обратился в адрес руководителя Росавиации Александра Нерадько с требованием рассмотреть вопрос о приостановке в России эксплуатации Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 16:47
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов

Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Шоу-бизнес

Кто рулит? Стилист комментирует образы Бузовой, Самойловой и других звезд в велосипедках

Одни хохотали над тем, как знаменитые формы звезды реалити выглядят в обтягивающих шортах, другие — над самим фактом, что одежда, которую не каждая наденет в спортзал, вдруг стала трендовой.
Обновлено в 15:26
Экономика

«Магниту» дали пенсионную оценку

Ранее источник, близкий к сделке, говорил, что цена определялась на основе независимой оценки и проходила «на рыночных условиях».
Обновлено в 17:24
Происшествия

Аварийно-спасательные работы в Шереметьево завершены

Аварийно-спасательные работы в аэропорту Шереметьево завершены, сообщает пресс-служба аэропорта.
Обновлено в 16:14
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием

Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие

Москва призвала Вашингтон вернуть ядерное оружие в США

МИД РФ призвал Вашингтон вернуть всё американское нестратегическое ядерное оружие на свою территорию.
Обновлено в 11:54
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Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы

По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 11:04
Происшествия

Опубликован список пассажиров загоревшегося самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:52
Происшествия

Пассажир сняла на видео, как огонь уничтожал самолет при посадке в Шереметьево

Одна из пассажирок рокового рейса Москва - Мурманск сняла на видео, как самолет "Аэрофлота" загорелся при посадке в Шереметьево.
Обновлено в 15:55
Происшествия

Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами

В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:38
Авто

В России упали продажи новых пикапов

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Политика

На выборах президента Северной Македонии лидирует Стево Пендаровски

Выдвиженец от правящего Социал-демократического союза (СДСМ) Стево Пендаровски лидирует на выборах президента Северной Македонии.
Обновлено в 16:04
Происшествия

Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик

Обновлено в 15:18
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Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
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Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
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Армия и оружие

«Стрижи» отмечают день рождения

Впервые эскадрилья выступила под собственным названием «Стрижи» 6 мая 1991 года.
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Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

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В Раде призвали «обезлюдить Донбасс»

Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
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Джеймс Ставридис
Американский бизнесмен
Американский военный деятель, отставной адмирал военно-морских сил США, бывший главнокомандующий Южным командованием США, командующий Европейским командованием Вооружённых Сил США и Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе. Первый морской офицер, занимавший данные должности.
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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