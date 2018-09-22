Политика
Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкцияхГазета.Ru 09:56
Директор Роскосмоса и экс-постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин прокомментировал слова адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса о новых санкциях в отношении РФ. По его мнению, американский военный "не до конца понимает Россию" и должен "прекратить разжигание русофобии".
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:40, Ашберн
Происшествия
В Киеве пьяный мужчина обстрелял прохожих
В Оболонском районе Киева пьяный мужчина открыл стрельбу по прохожим и скрылся на машине с военными номерами.
Обновлено в 17:16
Происшествия
В Шереметьево загорелся самолет
Ранее появилась информация, что в аэропорт из-за возгорания на борту экстренно вернулся пассажирский Superjet-100 компании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Мурманск.
Обновлено в 11:48
Происшествия
В сгоревшем в аэропорту Шереметьево самолете был иностранец
Гражданин иностранного государства присутствовал на борту самолета компании «Аэрофлот», сгоревшего в аэропорту Шереметьево после аварийной посадки.
Обновлено в 15:28
Происшествия
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево
Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Культура
«Мстители» вновь возглавили американский бокс-офис
Лидером американского бокс-офиса от 3-5 марта ожидаема стала заключительная часть "Мстителей" - в свои вторые выходные супергеройская лента заработала на домашнем рынке еще $145,8 млн, доведя общую кассу по миру до сумасшедших $2,19 млрд.
Обновлено в 17:11
Происшествия
В Госдуме предложили приостановить эксплуатацию SSJ-100
Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Михаил Романов сообщил, что обратился в адрес руководителя Росавиации Александра Нерадько с требованием рассмотреть вопрос о приостановке в России эксплуатации Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 16:47
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов
Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Шоу-бизнес
Кто рулит? Стилист комментирует образы Бузовой, Самойловой и других звезд в велосипедках
Одни хохотали над тем, как знаменитые формы звезды реалити выглядят в обтягивающих шортах, другие — над самим фактом, что одежда, которую не каждая наденет в спортзал, вдруг стала трендовой.
Обновлено в 15:26
Экономика
«Магниту» дали пенсионную оценку
Ранее источник, близкий к сделке, говорил, что цена определялась на основе независимой оценки и проходила «на рыночных условиях».
Обновлено в 17:24
Происшествия
Аварийно-спасательные работы в Шереметьево завершены
Аварийно-спасательные работы в аэропорту Шереметьево завершены, сообщает пресс-служба аэропорта.
Обновлено в 16:14
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием
Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
Москва призвала Вашингтон вернуть ядерное оружие в США
МИД РФ призвал Вашингтон вернуть всё американское нестратегическое ядерное оружие на свою территорию.
Обновлено в 11:54
Политика
Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы
По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 11:04
Происшествия
Пассажир сняла на видео, как огонь уничтожал самолет при посадке в Шереметьево
Одна из пассажирок рокового рейса Москва - Мурманск сняла на видео, как самолет "Аэрофлота" загорелся при посадке в Шереметьево.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами
В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:38
Авто
В России упали продажи новых пикапов
Обновлено в 05:26
Политика
На выборах президента Северной Македонии лидирует Стево Пендаровски
Выдвиженец от правящего Социал-демократического союза (СДСМ) Стево Пендаровски лидирует на выборах президента Северной Македонии.
Обновлено в 16:04
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
«Стрижи» отмечают день рождения
Впервые эскадрилья выступила под собственным названием «Стрижи» 6 мая 1991 года.
Обновлено в 17:22
Политика
В Раде призвали «обезлюдить Донбасс»
Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 13:50