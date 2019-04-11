Политика
Рогозин прокомментировал цель высадки американцев на ЛунуRostov gazeta 09:59
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о том, что американцы возвращаются на Луну с целью выполнить задачи военного характера. Газета «Известия» пишет, что со слов Рогозина, он не видит логики в реализации лунной программы: астронавты США уже были на луне.
Читать в источнике
Оценить21
Мы же понимаем, что и в прошлые десятилетия, и сейчас часто такого рода операции в космосе являются некоей ширмой для проведения неких недекларируемых операций. Космос бывает не только гражданским.
— Дмитрий Рогозин, российский политикТАСС 05:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 14:17, Ашберн
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Технологии
Bloomberg: Amazon подслушивает своих пользователей
Тысячи сотрудников компании Amazon, у которой есть голосовой помощник Alexa, прослушивают записи общения пользователей с умными колонками, чтобы улучшить сервис, утверждает Bloomberg со ссылкой на семерых источников, работавших над программой.
Обновлено в 09:03
Происшествия
По делу Арашукова о хищении газа установлено 17 обвиняемых
Следственный комитет РФ установил 17 фигурантов в рамках уголовного дела в отношении отца временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауля, обвиняемого по делу о хищении газа на 31 млрд рублей.
Обновлено в 12:38
Общество
Васильева заявила о дефиците учителей математики и английского
В российских школах наблюдается дефицит учителей математики, английского языка, а также преподавателей начальных классов.
Обновлено в 13:03
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Политика
Трамп прокомментировал задержание Ассанжа
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно о задержании в Лондоне основателя и бывшего главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Избитый Кокориным и Мамаевым водитель рассказал о драке
Обновлено в 10:02
Происшествия
Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже
Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
Украинские военные расстреляли журналиста в Донбассе
Обновлено в 12:53
Технологии
Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon
Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов.
Обновлено в 11:14
Хоккей
Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.
Обновлено в 13:40
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
США разместят систему ПРО THAAD в Румынии
США собираются по запросу НАТО разместить в Румынии систему ПРО THAAD.
Обновлено в 10:41
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
В Бурятии медики довели до смерти пациента, приняв его предсмертную агонию за буйство.
Обновлено в 14:10
Футбол
Футболисты «Баварии» подрались на тренировке
Обновлено в 12:37
Политика
МИД России пригрозил зеркальным ответом Франции из-за ситуации с RT
МИД России объявил о начале «периода зеркального отношения» из-за действий Франции против российских СМИ.
Обновлено в 11:46
Экономика
Газпром может выплатить рекордные дивиденды за 2018 год
Правление Газпрома сформировало перечень предложений к годовому общему собранию акционеров компании, среди которых содержится решение о выплате дивидендов за 2018 год в размере 246,9 млрд рублей, то есть 10,43 рубля на одну акцию.
Обновлено в 08:32
Общество
Штрафы за превышение скорости в России могут вырасти в шесть раз
Напомним, в настоящее время штраф за превышение скорости на 20−40 км/ч составляет 500 рублей.
Обновлено в 00:16
Футбол
Букмекеры: 82% ставок сделано на победу Арсенала над Наполи
Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Арсенала – 82% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 6% ставок, а на победу Наполи принято 12% ставок.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Замначальника петербургской полиции Николай Роговой уходит в отставку
Генерал-майор внутренней службы Николай Роговой принял решение уйти в отставку с поста заместителя начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Учительница из Новомосковска избила ученика указкой за плохой ответ
На кадры попал инцидент с преподавателем, которая стала бить указкой ученика, потому что тот не смог ответить на вопрос у доски.
Обновлено в 14:12
Происшествия
В Обнинске на площади почти 1 тыс. кв. м горит ангар
Обновлено в 13:23
Авто
В одном видео показана вся история бренда Ferrari
С одной стороны, Ferrari всегда была готова взять обычную модель, серьезно ее модернизировать, а затем вывести ее на трассу, как это был в случае с F430 GTC.
Обновлено в 03:44
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Гаджеты
Уникальный 14-ядерный процессор Core i9-9990XE теперь можно купить за 2999 евро
Уникальная в своём роде новинка оценена продавцом в совсем немалые 2999 евро.
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова после операции снялась полностью обнаженной
Примечательно, что длинноногая красавица решилась обнажиться после операции.
Обновлено в 13:30
Здоровье
Россия поможет Никарагуа в борьбе с гриппом
Совместное российско-никарагуанское предприятие Mechnikov запустило производство вакцины от актуальных для 2019 года штаммов вируса гриппа.
Обновлено вчера в 12:29
Транспорт
В Петербурге к 2032 году запустят 29 новых станций метро
В Санкт-Петербурге к 2032 году планируется построить 29 станций метро, сообщил журналистам врио губернатора Александр Беглов.
Обновлено в 05:30