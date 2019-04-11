Рогозин прокомментировал цель высадки американцев на ЛунуRostov gazeta 09:59

Мы же понимаем, что и в прошлые десятилетия, и сейчас часто такого рода операции в космосе являются некоей ширмой для проведения неких недекларируемых операций. Космос бывает не только гражданским.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о том, что американцы возвращаются на Луну с целью выполнить задачи военного характера. Газета «Известия» пишет, что со слов Рогозина, он не видит логики в реализации лунной программы: астронавты США уже были на луне.

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Политика Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».

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