Политика

Рогозин прокомментировал цель высадки американцев на ЛунуRostov gazeta 09:59

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о том, что американцы возвращаются на Луну с целью выполнить задачи военного характера. Газета «Известия» пишет, что со слов Рогозина, он не видит логики в реализации лунной программы: астронавты США уже были на луне.
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Дмитрий Рогозин
Мы же понимаем, что и в прошлые десятилетия, и сейчас часто такого рода операции в космосе являются некоей ширмой для проведения неких недекларируемых операций. Космос бывает не только гражданским.
— Дмитрий Рогозин, российский политикТАСС 05:30

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