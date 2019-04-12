Экономика
В России в День космонавтики создан «Роскосмосбанк»Интерфакс 07:45
В финансовом оздоровлении банка были задействованы Новикомбанк - дочерний банк госкорпорации "Ростех", а также "Роскосмос". "Фондсервисбанк" по итогам 2018 года занял 64-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". 12 апреля в России отмечается День космонавтики.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:48, Ашберн
Шоу-бизнес
Концерт Ирины Аллегровой в Краснодаре обернулся скандалом
Обновлено в 04:21
Наука
Мыши на МКС начали бегать кругами
Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено в 00:55
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии
Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, которые посвящены 75-летию высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Суд оставил под стражей предполагаемого соучастника по делу Абызова
"Апелляционная коллегия городского суда оставила постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 мая без изменения, жалобу защитников - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 07:58
Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
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Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на ЧМ
После выступления Синициной и Кацалапова на счету сборной России 61 балл, наша команда идет на третьем месте в общем зачете.
Обновлено в 06:00
Футбол
Семак заявил, что участие Ракицкого в матче с «Анжи» под вопросом
Отвечая на вопросы журналистов о возможном стартовом составе, Семак сказал, что в матче точно не примут участие Ерохин, Кузяев и Маркизио, которые восстанавливаются после травм.
Обновлено в 05:41
Происшествия
На Кубани упал легкомоторный самолет
Частный легкомоторный самолет упал в Краснодарском крае, пилот госпитализирован, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
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Кино
Для погибших героев «Игры престолов» создали отдельное кладбище
В Столетнем парке вблизи Сиднея появилось кладбище, на котором расположены могилы погибших героев сериала «Игра престолов».
Обновлено в 07:10
Политика
Армия Судана не выдаст Омара аль-Башира Международному уголовному суду
Глава политического комитета Военного совета Судана генерал Омар Зейн аль-Абидин заявил, что суданские военные не выдадут задержанного накануне президента Омара аль-Башира Международному уголовному суду (МУС).
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Автор хитов Ольги Бузовой раскрыл стоимость своих песен
Некоторые хиты поп-звезды были написаны популярным рэпером Александром Степановым, более известным как ST. Ольга и Александр находятся в замечательных отношениях, которые не ограничиваются только партнерством.
Обновлено в 05:18
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
Политика
День космонавтики отмечают в России
Обновлено в 03:18
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Наука
Новый смертельный грибок поражает пенсионеров по всему миру
В больницах по всему миру был обнаружен новый смертельный микроорганизм Candida auris, поражающий в большинстве случаев только людей пенсионного возраста.
Обновлено 10 апреля в 22:08
Политика
ПАСЕ призвала РФ сформировать делегацию и заплатить взнос
ПАСЕ приняла резолюцию, в которой впервые с момента, когда Россия покинула зал заседаний, призвала Москву сформировать делегацию и оплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено 10 апреля в 14:29
Космос
Ускорители и первая ступень ракеты Falcon Heavy вернулись на Землю
Компания SpaceX в своем Twitter рассказала об успешном возвращении ускорителей и первой ступени ракеты Falcon Heavy, которая вывела на орбиту саудовский спутник связи Arabsat 6A.
Обновлено в 07:43
Авто
KIA показала новый Cerato с более ярким дизайном
Пресс-служба KIA опубликовала официальные фотографии седана KIA K3 нового поколения с другим более ярким дизайном.
Обновлено вчера в 23:29
Общество
УФАС проверяет пекарню в Кемерово, которая отказалась обслуживать геев
"Основанием послужило обращение журналистов одного из интернет-изданий Кемерово, в котором содержалась просьба проверить некорректные сообщения одного из владельцев пекарни в соцсетях в адрес других участников рынка на предмет соответствия закона о рекламе и о защите конкуренции", – пояснила РИА Новости пресс-секретарь Кемеровского УФАС Анна Дрешер.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Кокорин-младший угрожал убить Виталия Соловчука
Обновлено в 08:04
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта
Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Политика
Михаил Горбачев баллотировался в парламент Индонезии
В парламенте Индонезии может появиться депутат по имени Михаил Горбачев.
Обновлено в 07:29
Культура
Кинокритик Долин уволился из ВГТРК после репортажа «России 24»
Долин работал в качестве радиоведущего на «Маяке» и «Вестях FM». О своем решении кинокритик написал на своей странице в соцсети «Фейсбук».
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
В России завершились госиспытания ЗРС «Витязь»
Обновлено в 06:07
Недвижимость
Москва вошла в топ-10 городов мира с самым быстрым ростом цен на жилье
Москва заняла шестую строчку в рейтинге из десяти городов с наиболее быстрым ростом цен на жилье, говорится в исследовании Global Living, которое опубликовала консалтинговая компания в области недвижимости CBRE.
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01