Экономика

В России в День космонавтики создан «Роскосмосбанк»Интерфакс 07:45

В финансовом оздоровлении банка были задействованы Новикомбанк - дочерний банк госкорпорации "Ростех", а также "Роскосмос". "Фондсервисбанк" по итогам 2018 года занял 64-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". 12 апреля в России отмечается День космонавтики.
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Рогозин преобразовал санируемый Фондсервисбанк в Роскосмосбанк

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Комсомольская правда03:42
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Концерт Ирины Аллегровой в Краснодаре обернулся скандалом

Обновлено в 04:21
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Мыши на МКС начали бегать кругами

Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
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Медведев утвердил правила автотюнинга

Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
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Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии

Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, которые посвящены 75-летию высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 07:23
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Суд оставил под стражей предполагаемого соучастника по делу Абызова

"Апелляционная коллегия городского суда оставила постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 мая без изменения, жалобу защитников - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
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Экономика

В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка

Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
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Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Обновлено вчера в 16:00
Спорт

Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на ЧМ

После выступления Синициной и Кацалапова на счету сборной России 61 балл, наша команда идет на третьем месте в общем зачете.
Обновлено в 06:00
Футбол

Семак заявил, что участие Ракицкого в матче с «Анжи» под вопросом

Отвечая на вопросы журналистов о возможном стартовом составе, Семак сказал, что в матче точно не примут участие Ерохин, Кузяев и Маркизио, которые восстанавливаются после травм.
Обновлено в 05:41
Происшествия

На Кубани упал легкомоторный самолет

Частный легкомоторный самолет упал в Краснодарском крае, пилот госпитализирован, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
Обновлено в 07:46
Кино

Для погибших героев «Игры престолов» создали отдельное кладбище

В Столетнем парке вблизи Сиднея появилось кладбище, на котором расположены могилы погибших героев сериала «Игра престолов».
Обновлено в 07:10
Политика

Армия Судана не выдаст Омара аль-Башира Международному уголовному суду

Глава политического комитета Военного совета Судана генерал Омар Зейн аль-Абидин заявил, что суданские военные не выдадут задержанного накануне президента Омара аль-Башира Международному уголовному суду (МУС).
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес

Автор хитов Ольги Бузовой раскрыл стоимость своих песен

Некоторые хиты поп-звезды были написаны популярным рэпером Александром Степановым, более известным как ST. Ольга и Александр находятся в замечательных отношениях, которые не ограничиваются только партнерством.
Обновлено в 05:18
Экономика

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
Политика

День космонавтики отмечают в России

Обновлено в 03:18
Авто

Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы

Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Наука

Новый смертельный грибок поражает пенсионеров по всему миру

В больницах по всему миру был обнаружен новый смертельный микроорганизм Candida auris, поражающий в большинстве случаев только людей пенсионного возраста.
Обновлено 10 апреля в 22:08
Политика

ПАСЕ призвала РФ сформировать делегацию и заплатить взнос

ПАСЕ приняла резолюцию, в которой впервые с момента, когда Россия покинула зал заседаний, призвала Москву сформировать делегацию и оплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено 10 апреля в 14:29
Космос

Ускорители и первая ступень ракеты Falcon Heavy вернулись на Землю

Компания SpaceX в своем Twitter рассказала об успешном возвращении ускорителей и первой ступени ракеты Falcon Heavy, которая вывела на орбиту саудовский спутник связи Arabsat 6A.
Обновлено в 07:43
Авто

KIA показала новый Cerato с более ярким дизайном

Пресс-служба KIA опубликовала официальные фотографии седана KIA K3 нового поколения с другим более ярким дизайном.
Обновлено вчера в 23:29
Общество

УФАС проверяет пекарню в Кемерово, которая отказалась обслуживать геев

"Основанием послужило обращение журналистов одного из интернет-изданий Кемерово, в котором содержалась просьба проверить некорректные сообщения одного из владельцев пекарни в соцсетях в адрес других участников рынка на предмет соответствия закона о рекламе и о защите конкуренции", – пояснила РИА Новости пресс-секретарь Кемеровского УФАС Анна Дрешер.
Обновлено в 07:59
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Кокорин-младший угрожал убить Виталия Соловчука

Обновлено в 08:04
Политика

Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины

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Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности

В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
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Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта

Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Политика

Михаил Горбачев баллотировался в парламент Индонезии

В парламенте Индонезии может появиться депутат по имени Михаил Горбачев.
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Кинокритик Долин уволился из ВГТРК после репортажа «России 24»

Долин работал в качестве радиоведущего на «Маяке» и «Вестях FM». О своем решении кинокритик написал на своей странице в соцсети «Фейсбук».
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Армия и оружие

В России завершились госиспытания ЗРС «Витязь»

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Москва вошла в топ-10 городов мира с самым быстрым ростом цен на жилье

Москва заняла шестую строчку в рейтинге из десяти городов с наиболее быстрым ростом цен на жилье, говорится в исследовании Global Living, которое опубликовала консалтинговая компания в области недвижимости CBRE.
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В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы

По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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