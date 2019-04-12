Экономика

Рогозин преобразовал санируемый Фондсервисбанк в РоскосмосбанкРБК 03:59

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подписал документ о преобразовании Фондсервисбанка в Роскосмосбанк, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. В мае 2018 года госкорпорация стала санатором кредитной организации.
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Рогозин создал специальный банк для Роскосмоса

URA.Ru01:35

Рогозин утвердил создание Роскосмосбанка

Коммерсантъ03:45

Гендиректор Роскосмоса утвердил создание Роскосмосбанка

Комсомольская правда03:42

В России появится космический банк

Lenta.ru02:21

Рогозин преобразовал санируемый Фондсервисбанк в Роскосмосбанк

РБК03:59

Рогозин утвердил создание Роскосмосбанка

ТАСС01:02

В России создан банк для Роскосмоса

REGNUM01:52
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 07:11, Ашберн
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Обновлено 10 апреля в 09:47
Происшествия

Школьницу в Петербурге мать «сдавала» мужчинам: СКР ведет проверку

По данным «78.ru», отец девочки узнал о творящемся с его дочерью от старшего сына, который скопировал и прислал переписку матери с потенциальным «покупателем» о передаче девочки в «личное пользование» на выходные за 10 тысяч рублей.
Обновлено в 05:08
Политика

Кадыров призвал списать Чечне долги за газ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости провести ревизию долгов за газ в республике и определить задолженность, не подлежащую взысканию.
Обновлено в 00:13
Авто

Концепт Ford Transit Smart Energy сбережёт тепло зимой

Обновлено вчера в 09:49
Экономика

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ

Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Суд продлил домашний арест Майклу Калви

Обновлено в 03:53
Экономика

На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране

На 3% самых богатых граждан России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов.
Обновлено в 05:49
Футбол

Крис Смоллинг: «Месси понимал, что это вышло случайно»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг рассказал, что форвард «Барселоны» Лионель Месси не держит на него обиды за разбитый нос.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие

Парламент Ливии отказался работать с правительством Сарраджа

Спикер базирующегося на востоке Ливии парламента Агила Салех заявил РИА Новости, что парламент в дальнейшем не будет работать с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Обновлено вчера в 16:00
Музыка

Екатерина Кищук выпустила первый сольный клип «Intro»

Бывшая участница группы Serebro Екатерина Кищук выпустила первый сольный клип на песню «Intro» в рамках проекта Katerina.
Обновлено в 05:40
Политика

Штаб Зеленского объяснил его «эмоциональность» в разговоре с Порошенко

Спикер избирательного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков объяснил его поведение во время разговора со своим оппонентом Петром Порошенко в прямом эфире телеканала «1+1».
Обновлено в 06:19
Общество

Минпросвещения и ЦБ решили научить дошкольников финансовой грамотности

Минпросвещения совместно с ЦБ разработало методические рекомендации для воспитателей детских садов по развитию финансовой грамотности для детей в возрасте пяти-семи лет.
Обновлено в 03:53
Общество

Михаил Пиотровский прокомментировал введение туристического сбора в Петербурге

Генеральный директор Эрмитажа и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский прокомментировал введение туристического сбора в Петербурге.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева рассказала, как лишилась девственности

Анастасия Ивлеева вспомнила о том, как первый молодой человек разбил ей сердце. Именно с ним телеведущая лишилась невинности.
Обновлено вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации

Успенская старается как можно чаще навещать Татьяну. Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда.
Обновлено в 04:00
Космос

«Роскосмос» и S7 разработают многоразовую ракету «Союз-5 Light»

Обновлено вчера в 23:45
Политика

Песков: кандидаты в президенты Украины не просили о встрече с Путиным

Никаких запросов на встречу с Путиным от кандидатов в президенты Украины не поступало, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:09
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Экономика

Минздрав заявил о росте зарплат врачей

В качестве доказательства ведомство привело данные Росстата по итогам прошлого года: по ним средняя зарплата врача составляла 75 007 рублей (+32,9% за год), а медсестры получали 36 965 рублей (+22,2%).
Обновлено в 03:01
Авто

Медведев утвердил правила автотюнинга

Обновлено вчера в 20:42
Наука

На Филиппинах нашли останки людей нового вида

Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено 10 апреля в 22:01
Политика

Матвиенко назвала условия возвращения делегации России в ПАСЕ

Делегация России не готова вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока у организации остается возможность дискриминации национальных делегаций.
Обновлено в 06:11
Энергетика

Chevron приобретет Anadarko за $33 млрд

Сумма сделки составит $33 млрд или $65 за акцию, говорится в сообщении Chevron.
Обновлено в 07:03
Экономика

В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка

Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Футбол

«Арсенал» продлил контракт с Левашовым

Левашов провел 35 матчей за "Арсенал" в чемпионате России, где 12 из них отстоял на ноль. 👍🏻🤘🏻😃ПФК "Арсенал" продлил контракт с Михаилом Левашовым Новое трудовое соглашение действует до 31 мая 2021 года.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Суд поместил Кокорина и Мамаева в стеклянный бокс

Обновлено в 05:59
Происшествия

В Благовещенске возбудили дело после нападения собак на ребёнка

Обновлено в 02:59
Происшествия

Дело о пожаре в «Зимней вишне» направлено в суд

Обновлено в 05:03
Экономика

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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