Экономика
Рогозин преобразовал санируемый Фондсервисбанк в РоскосмосбанкРБК 03:59
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подписал документ о преобразовании Фондсервисбанка в Роскосмосбанк, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. В мае 2018 года госкорпорация стала санатором кредитной организации.
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Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Обновлено 10 апреля в 09:47
Происшествия
Школьницу в Петербурге мать «сдавала» мужчинам: СКР ведет проверку
По данным «78.ru», отец девочки узнал о творящемся с его дочерью от старшего сына, который скопировал и прислал переписку матери с потенциальным «покупателем» о передаче девочки в «личное пользование» на выходные за 10 тысяч рублей.
Обновлено в 05:08
Политика
Кадыров призвал списать Чечне долги за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости провести ревизию долгов за газ в республике и определить задолженность, не подлежащую взысканию.
Обновлено в 00:13
Авто
Концепт Ford Transit Smart Energy сбережёт тепло зимой
Обновлено вчера в 09:49
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майклу Калви
Обновлено в 03:53
Экономика
На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране
На 3% самых богатых граждан России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов.
Обновлено в 05:49
Футбол
Крис Смоллинг: «Месси понимал, что это вышло случайно»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг рассказал, что форвард «Барселоны» Лионель Месси не держит на него обиды за разбитый нос.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Парламент Ливии отказался работать с правительством Сарраджа
Спикер базирующегося на востоке Ливии парламента Агила Салех заявил РИА Новости, что парламент в дальнейшем не будет работать с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
Музыка
Екатерина Кищук выпустила первый сольный клип «Intro»
Бывшая участница группы Serebro Екатерина Кищук выпустила первый сольный клип на песню «Intro» в рамках проекта Katerina.
Обновлено в 05:40
Политика
Штаб Зеленского объяснил его «эмоциональность» в разговоре с Порошенко
Спикер избирательного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков объяснил его поведение во время разговора со своим оппонентом Петром Порошенко в прямом эфире телеканала «1+1».
Обновлено в 06:19
Общество
Минпросвещения и ЦБ решили научить дошкольников финансовой грамотности
Минпросвещения совместно с ЦБ разработало методические рекомендации для воспитателей детских садов по развитию финансовой грамотности для детей в возрасте пяти-семи лет.
Обновлено в 03:53
Общество
Михаил Пиотровский прокомментировал введение туристического сбора в Петербурге
Генеральный директор Эрмитажа и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский прокомментировал введение туристического сбора в Петербурге.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала, как лишилась девственности
Анастасия Ивлеева вспомнила о том, как первый молодой человек разбил ей сердце. Именно с ним телеведущая лишилась невинности.
Обновлено вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Успенская старается как можно чаще навещать Татьяну. Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда.
Обновлено в 04:00
Космос
«Роскосмос» и S7 разработают многоразовую ракету «Союз-5 Light»
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Песков: кандидаты в президенты Украины не просили о встрече с Путиным
Никаких запросов на встречу с Путиным от кандидатов в президенты Украины не поступало, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:09
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Экономика
Минздрав заявил о росте зарплат врачей
В качестве доказательства ведомство привело данные Росстата по итогам прошлого года: по ним средняя зарплата врача составляла 75 007 рублей (+32,9% за год), а медсестры получали 36 965 рублей (+22,2%).
Обновлено в 03:01
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Обновлено вчера в 20:42
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено 10 апреля в 22:01
Политика
Матвиенко назвала условия возвращения делегации России в ПАСЕ
Делегация России не готова вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока у организации остается возможность дискриминации национальных делегаций.
Обновлено в 06:11
Энергетика
Chevron приобретет Anadarko за $33 млрд
Сумма сделки составит $33 млрд или $65 за акцию, говорится в сообщении Chevron.
Обновлено в 07:03
Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Футбол
«Арсенал» продлил контракт с Левашовым
Левашов провел 35 матчей за "Арсенал" в чемпионате России, где 12 из них отстоял на ноль. 👍🏻🤘🏻😃ПФК "Арсенал" продлил контракт с Михаилом Левашовым Новое трудовое соглашение действует до 31 мая 2021 года.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Суд поместил Кокорина и Мамаева в стеклянный бокс
Обновлено в 05:59
Происшествия
Дело о пожаре в «Зимней вишне» направлено в суд
Обновлено в 05:03
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53