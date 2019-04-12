Экономика
Рогозин преобразовал санируемый Фондсервисбанк в РоскосмосбанкРБК 03:59
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подписал документ о преобразовании Фондсервисбанка в Роскосмосбанк, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. В мае 2018 года госкорпорация стала санатором кредитной организации.
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Технологии
Disney запустит стриминговый сервис
Компания Walt Disney запустит собственный стриминговый сервис в ноябре текущего года.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Киллер застрелил российского бизнесмена в его особняке
По информации издания, инцидент произошел утром в пятницу, 12 апреля, в трехэтажном особняке бизнесмена на Полевой улице в Парголово (Выборгский район города).
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
Вся сила в плавках: Прохор Шаляпин обнажился на Мальдивах
Шаляпин показал загорелое тело в ярких плавках на фоне лазурного моря.
Обновлено в 07:52
Экономика
Bloomberg оценило убытки ведущих британских компаний из-за Brexit
Эксперты Bloomberg подсчитали дополнительные затраты крупных британских компаний из-за выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).
Обновлено в 06:26
Политика
МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам
МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
Одно из протестных движений в Судане выступило против решений военных
Один из лидеров народного протестного движения в Судане - "Объединение суданских профсоюзов" - выступил против решений Военного совета, взявшего на себя власть в стране, сообщает сайт арабского спутникового телеканала "Аль-Арабия".
Обновлено в 09:10
Здоровье
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Курильщики испытывают гораздо меньше проблем при попытках отказаться от табака, если они бросают курить не поодиночке.
Обновлено в 10:07
Политика
Матвиенко объяснила позицию России по возвращению в ПАСЕ
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что делегация России не вернётся к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), так как в организации пока остаётся возможность её дискриминации.
Обновлено в 06:38
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны
Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны Супруга принца Уильяма в скором времени может стать королевой.
Обновлено в 03:08
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на Кубани
Обновлено в 08:47
Общество
Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей
Сумма штрафа составила три тысячи рублей. Отмечается, что представители Facebook в суд не пришли.
Обновлено в 10:00
Космос
ВЦИОМ: большинство граждан РФ уверены в лидерстве России в космосе
Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос с целью выяснить, какое мировое государство граждане Российской Федерации считают лидером в освоении космического пространства.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Канадский депутат пригрозил перебросить подлодки НАТО в Черное море
Депутат палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено в 10:06
Наука
Мыши на МКС начали бегать кругами
Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено в 00:55
Политика
Скандал в Госдуме: Вячеслава Володина уличили в нарушении регламента
Судя по официальным данным, спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин одобрил этот документ дистанционно, находясь за 800 километров от Москвы, из Саратовской области, что является нарушением регламента.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Смоленске около здания областной администрации провалился асфальт
Все оперативные службы Смоленска устраняют глубокий провал асфальта, образовавшийся недалеко от здания администрации Смоленской области, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.
Обновлено в 09:42
Спорт
Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию
Обновлено в 10:25
Экономика
Миллер вывел из правления «Газпрома» своего ближайшего соратника
Один из ключевых топ-менеджеров «Газпрома» Кирилл Селезнев освобожден от должности начальника департамента 314 (отвечает за маркетинг и переработку газа) и гендиректора «Газпром межрегионгаз» «в связи с окончанием контракта», говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 11:43
Экономика
На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране
На 3% самых богатых граждан России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов.
Обновлено в 05:49
Авто
Китайская Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей
Geely, крупнейший китайский производитель автомобилей, который произвёл инвестиции в компании Volvo и Daimler, объявил в четверг о запуске премиального бренда Geometry для полностью электрических автомобилей.
Обновлено вчера в 09:33
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Жительница Казани отсудила у детсада деньги за избиение сына
В столице Татарстана местной жительнице удалось добиться увеличения суммы компенсации с детского сада, в котором воспитательница избила и пыталась душить ее малолетнего сына.
Обновлено в 08:09