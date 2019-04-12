Экономика
Рогозин преобразовал санируемый Фондсервисбанк в РоскосмосбанкРБК 03:59
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подписал документ о преобразовании Фондсервисбанка в Роскосмосбанк, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. В мае 2018 года госкорпорация стала санатором кредитной организации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:21, Ашберн
Происшествия
В Тюмени идёт контртеррористическая операция
В Тюмени силовики проводят контртеррористическую операцию.
Обновлено в 15:20
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот
Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот.
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес
Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта
Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Политика
Путин не приедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии
Пять лет назад Путин приезжал во Францию для участия в праздновании 70-летия высадки союзников.
Обновлено в 11:06
Армия и оружие
Полторак пригрозил направить корабли Украины в Керченский пролив
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские корабли будут вновь ходить через Керченский пролив.
Обновлено в 03:18
Спорт
Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию
Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Вся сила в плавках: Прохор Шаляпин обнажился на Мальдивах
Шаляпин показал загорелое тело в ярких плавках на фоне лазурного моря.
Обновлено в 07:52
Наука
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
Специалисты бразильской Клиники лечебной физкультуры CLINIMEX привлекли к эксперименту, продлившемуся с 2001 по 2016 год, 3878 спортсменов в возрасте 41-85 лет, из них 68% - мужчины, 5% - участники старше 80 лет.
Обновлено в 06:03
Технологии
Tmall начнет продажу в России медицинских товаров и лекарств
Tmall начнет продажу в России медицинских товаров и лекарств Платформа Tmall китайской компании AliExpress запускает в России продажу медицинских товаров и косметики, к которым планирует добавить и безрецептурные лекарства.
Обновлено вчера в 17:45
Наука
Суперинфекция захватывает мир. Живучий грибок-убийца атакует больницы
Речь идет о грибке Candida auris, который распространяется в больницах и убивает людей.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
Это не учения. В Тюмени проводится контртеррористическая операция. Онлайн-трансляция
12 апреля 22:59 Наш читатель, который находится в районе Маяка, сообщает, что сейчас повсеместно там начали отключать свет.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Задержан глава Бабаюртовского района Дагестана
Обновлено в 05:35
Экономика
У самых богатых россиян стало больше сбережений
Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено в 06:58
Культура
Сергей Полунин провел мастер-класс по балету для детей в Севастополе
Танцовщик Сергей Полунин, который может стать художественным руководителем нового хореографического училища в Севастополе, провел в пятницу мастер-класс для воспитанников городских танцевальных студий, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:40
Политика
США расширили санкции против Венесуэлы
В чёрный список Вашингтона включены судоходные компании Jennifer Navigation Limited, Large Range Limited и Lima Shipping Corporation, зарегистрированные в Либерии, а также зарегистрированная в Италии компания PB Tankers S. P. A. Кроме этого, санкции введены в отношении девяти нефтяных танкеров, которые американские власти связывают с данными компаниями.
Обновлено в 14:47
Музыка
В Кремле в День космонавтики исполнили песни Рогозина
Песню о космическом корабле "Буран" на стихи Рогозина в рамках празднования Дня космонавтики в Государственном Кремлевском дворце исполнили Сергей Казак и группа "Наша тема".
Обновлено в 15:24
Политика
Порошенко прибыл в Париж на встречу с Макроном
Президент Украины Пётр Порошенко прибыл на встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:57
Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Знаменитый спортсмен признан виновным в изнасиловании спящей женщины
Игрок в крикет Алекс Хепберн признан виновным в изнасиловании спящей женщины, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:28
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено в 03:44
Кино
Умер режиссер-документалист Сергей Страхов
Обновлено в 10:35
Авто
Компания Volkswagen отзывает в РФ кроссоверы Teramont
Обновлено в 09:39
Космос
ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов
Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено в 11:59
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Политика
В центре Алжира возобновились столкновения полиции и демонстрантов
Столкновения полиции и демонстрантов возобновились в центре Алжира, протестующие сожгли автомобиль полиции, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:40
Общество
Валентина Терешкова заложила аллею в аэропорту Саратова
Первой на аллее появится табличка Терешковой с автографом, который отольют в металле. Новый аэропорт строится в 30 километрах от Саратова.
Обновлено в 06:45
Общество
Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю
Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
Обновлено в 11:53