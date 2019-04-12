Экономика

Рогозин преобразовал санируемый Фондсервисбанк в РоскосмосбанкРБК 03:59

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подписал документ о преобразовании Фондсервисбанка в Роскосмосбанк, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. В мае 2018 года госкорпорация стала санатором кредитной организации.
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Рогозин преобразовал санируемый Фондсервисбанк в Роскосмосбанк

РБК03:59

Рогозин утвердил создание Роскосмосбанка

Коммерсантъ03:45

В России создан банк для Роскосмоса

REGNUM01:52

В России появится космический банк

Lenta.ru02:21

Рогозин создал специальный банк для Роскосмоса

URA.Ru01:35

Рогозин утвердил создание Роскосмосбанка

ТАСС01:02

Гендиректор Роскосмоса утвердил создание Роскосмосбанка

Комсомольская правда03:42
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Кино

Во Франции показали российское «драконье стекло» из «Игры престолов»

Обновлено в 04:22
Политика

Кремль заявил о непричастности к изменению меры пресечения Калви

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что смягчение меры пресечения для основателя Baring Vostok Майкла Калви не связано с давлением на Кремль американского бизнеса, который обещал отказаться от приезда на ПМЭФ после ареста инвестора.
Обновлено в 05:14
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Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации

Успенская старается как можно чаще навещать Татьяну. Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда.
Обновлено в 04:00
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На похоронах рэпера Nipsey Hussle произошла стрельба

Обновлено в 04:12
Происшествия

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Обновлено вчера в 16:00
Политика

СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко

Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко.
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Общество

Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос 58 лет назад

12 апреля 1961 года человек впервые совершил полёт в космос.
Обновлено вчера в 18:07
Экономика

Рождаемость в России в 2018 году упала больше чем на 5%

Рождаемость в России в 2018 году снизилась более чем на 5%, сообщил в пятницу министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
Обновлено в 04:14
Авто

Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы

Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
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Армия и оружие

NI констатировал беспомощность США в Арктике

Журнал The National Interest считает, что США не готовы защищать свои интересы в Арктике.
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие

Первый польский космонавт назвал гениальным бомбардировщик Су-34

Первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский назвал гениальным российский бомбардировщик Су-34.
Обновлено вчера в 22:46
Общество

В Петербурге появилось граффити с изображением Валентины Терешковой

Ранее сообщалось, что художники из арт-группы HoodGraff обновили граффити с изображением лидера группы «Кино» Виктора Цоя.
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Политика

Литва отозвала посла из России после угроз

«Посол отзывается для консультаций из-за уязвимости, обусловленной угрозами, которые получило посольство, сотрудники посольства и посол после приговора в „деле 13 января“», — цитирует «Интерфакс» пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия

В Благовещенске возбудили дело после нападения собак на ребёнка

Обновлено в 02:59
Хоккей

Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Каролину» в плей-офф НХЛ

В первом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» сумел обыграть «Каролину Харрикейнз».
Обновлено в 01:05
Гаджеты

Компания Acer представила бизнес-ноутбук TravelMate P6

Обновлено в 05:35
Политика

Хакеры Anonymous пригрозили Великобритании из-за ареста Ассанжа

Хакеры Anonymous разместили на своем сайте открытое обращение к британским властям, в котором потребовали освободить арестованного основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 04:50
Происшествия

В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Транспорт

Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах

Можно привести в пример европейские страны, где скорость потока на загородных трассах заметно быстрее, уж точно выше 110 км/час.
Обновлено вчера в 07:23
Политика

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Депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Татьяна Черновол потребовала проверить информацию о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский якобы уклонялся от призыва на воинскую службу.
Обновлено в 04:44
Здоровье

В России стартует добровольческий медицинский проект #ДоброВСело

Всероссийский проект #ДоброВСело, направленный на оказание добровольческой помощи в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП), стартует 20 апреля 2019 года, говорится в сообщении на портале организатора проекта – движения "Волонтеры-медики".
Обновлено в 05:13
Армия и оружие

Российскую группировку войск в Сирии возглавил генерал Сердюков

Сергей Суровикин провел в должности командующего группировкой войск в Сирии в совокупности более года — это дольше, чем любой из высших офицеров, занимавших этот пост.
Обновлено в 03:21
Политика

Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира

Украинский телеканал «1+1» намерен подать в суд на президента страны Петра Порошенко за то, что он без предупреждения появился в студии во время съемок передачи «Право на власть».
Обновлено в 04:57
Технологии

AliExpress начнет продавать на Tmall лекарства

Фото: iStock Маркетплейс Tmall, входящий в AliExpress, начнет продавать медицинские товары и безрецептурные лекарства.
Обновлено в 05:29
Общество

Минпросвещения и ЦБ решили научить дошкольников финансовой грамотности

Минпросвещения совместно с ЦБ разработало методические рекомендации для воспитателей детских садов по развитию финансовой грамотности для детей в возрасте пяти-семи лет.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Силовики задержали главу Бабаюртовского района Дагестана

Обновлено в 04:36
Спорт

Как стартовал командный ЧМ по фигурному катанию

В японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено вчера в 12:11
Наука

Рак кишечника попробуют лечить витамином D

Сверхвысокие дозы витамина D могут замедлить рост рака кишечника, как предполагает новое исследование.
Обновлено 10 апреля в 05:09
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
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Испанский политик назвал Зозулю неонацистом и расистом

Испанский политик левых взглядов и лидер коалиции Podemos Пабло Иглесиас Туррион раскритиковал украинского форварда «Альбасете» Романа Зозулю, вспомнив его несостоявшийся переход в «Райо Вальекано» из-за протеста фанатов.
Обновлено вчера в 19:54
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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